Укр

Киев в огне, столицу затянуло черным дымом (фоторепортаж Яна Доброносова)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Последствия ударов РФ по Киеву 23 сентября Новость обновлена 23 сентября 2026, 13:35
Последствия ударов РФ по Киеву 23 сентября. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Агрессор продолжает террористические удары по гражданским объектам

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В среду, 23 сентября, Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате ударов пострадали люди, есть погибшие.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия вражеской атаки. Столицу охватил плотный черный дым.

После взрыва в столице возгорание произошло на территории рынка "Железнодорожный", более известен как рынок "Шайба". Также оккупанты нанесли удары с помощью БПЛА вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева, здание вокзала не пострадало. Кроме того, россияне атаковали Бизнес-центр в Соломенском районе столицы.

По состоянию на 13:05 количество пострадавших в результате российских ударов возросло до 22 человек. Известно о двух погибших, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также известно, что в столице в результате ударов РФ возникли перебои в работе части интернет-провайдеров. В частности, о проблемах со связью сообщили "Паутина" и UTELS. Провайдеры заявили о повреждении дата-центров.

Последствия удара России по Киеву 23 сентября
Последствия удара России по Киеву 23 сентября/Фото: Ян Доброносов
Черный дым над столицей после удара РФ
Черный дым над столицей после удара РФ/Фото: Ян Доброносов
Дым в небе после атаки российских беспилотников
Дым в небе после атаки российских беспилотников/Фото: Ян Доброносов
Медик спешит на помощь после удара РФ
Медик спешит на помощь после удара РФ/Фото: Ян Доброносов
Густой дым над Киевом после российсого удара
Густой дым над Киевом после российсого удара/Фото: Ян Доброносов
Киев в дыму после атаки РФ
Киев в дыму после атаки РФ/Фото: Ян Доброносов
Россия атаковала объекты вблизи Центрального вокзала
Россия атаковала объекты вблизи Центрального вокзала/Фото: Ян Доброносов
Столица в дыму
Столица в дыму/Фото: Ян Доброносов
Мужчина идет по городу после обстрела
Мужчина идет по городу после обстрела/Фото: Ян Доброносов
Густой черный дым над Киевом после удара РФ
Густой черный дым над Киевом после удара РФ/Фото: Ян Доброносов
Густой черный дым над Киевом после удара РФ
Густой черный дым над Киевом после удара РФ/Фото: Ян Доброносов
Здание кинотеатра "Баттерфляй" после российской атаки
Здание кинотеатра "Баттерфляй" после российской атаки/Фото: Ян Доброносов
Дым над Киевом
Дым над Киевом/Фото: Ян Доброносов
Густой черный дым над Киевом после обстрелов
Густой черный дым над Киевом после обстрелов/Фото: Ян Доброносов
Спасатели работаю на месте ударов РФ
Спасатели работают на месте ударов РФ/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Горит рынок Шайба в Киеве
Горит рынок Шайба в Киеве/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Напомним, 22 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине. РФ массированно атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами "Калибр", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и реактивными дронами.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Обстрел #Ян Доброносов