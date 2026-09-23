Киев в огне, столицу затянуло черным дымом (фоторепортаж Яна Доброносова)

Корреспондент "Телеграфа"Ян Доброносов показал последствия вражеской атаки. Столицу охватил плотный черный дым.
После взрыва в столице возгорание произошло на территории рынка "Железнодорожный", более известен как рынок "Шайба". Также оккупанты нанесли удары с помощью БПЛА вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева, здание вокзала не пострадало. Кроме того, россияне атаковали Бизнес-центр в Соломенском районе столицы.
По состоянию на 13:05 количество пострадавших в результате российских ударов возросло до 22 человек. Известно о двух погибших, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также известно, что в столице в результате ударов РФ возникли перебои в работе части интернет-провайдеров. В частности, о проблемах со связью сообщили "Паутина" и UTELS. Провайдеры заявили о повреждении дата-центров.