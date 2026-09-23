Киев в огне, столицу затянуло черным дымом (фоторепортаж Яна Доброносова)

Агрессор продолжает террористические удары по гражданским объектам

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В среду, 23 сентября, Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате ударов пострадали люди, есть погибшие.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия вражеской атаки. Столицу охватил плотный черный дым.

После взрыва в столице возгорание произошло на территории рынка "Железнодорожный", более известен как рынок "Шайба". Также оккупанты нанесли удары с помощью БПЛА вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева, здание вокзала не пострадало. Кроме того, россияне атаковали Бизнес-центр в Соломенском районе столицы.

По состоянию на 13:05 количество пострадавших в результате российских ударов возросло до 22 человек. Известно о двух погибших, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также известно, что в столице в результате ударов РФ возникли перебои в работе части интернет-провайдеров. В частности, о проблемах со связью сообщили "Паутина" и UTELS. Провайдеры заявили о повреждении дата-центров.

Последствия удара России по Киеву 23 сентября/Фото: Ян Доброносов

Черный дым над столицей после удара РФ/Фото: Ян Доброносов

Дым в небе после атаки российских беспилотников/Фото: Ян Доброносов

Медик спешит на помощь после удара РФ/Фото: Ян Доброносов

Густой дым над Киевом после российсого удара/Фото: Ян Доброносов

Киев в дыму после атаки РФ/Фото: Ян Доброносов

Россия атаковала объекты вблизи Центрального вокзала/Фото: Ян Доброносов

Столица в дыму/Фото: Ян Доброносов

Мужчина идет по городу после обстрела/Фото: Ян Доброносов

Густой черный дым над Киевом после удара РФ/Фото: Ян Доброносов

Густой черный дым над Киевом после удара РФ/Фото: Ян Доброносов

Здание кинотеатра "Баттерфляй" после российской атаки/Фото: Ян Доброносов

Дым над Киевом/Фото: Ян Доброносов

Густой черный дым над Киевом после обстрелов/Фото: Ян Доброносов

Спасатели работают на месте ударов РФ/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Горит рынок Шайба в Киеве/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Последствия ударов РФ по Киеву/Фото: Ян Доброносов

Напомним, 22 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине. РФ массированно атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами "Калибр", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и реактивными дронами.