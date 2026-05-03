Страховой стаж будут зачислять по-новому: какое есть условие

Обновленные нормы позволяют учитывать больше периодов

В Украине в 2026 году действуют новые нормы, которые направлены на упрощение подтверждения страхового стажа и обеспечение права граждан на пенсионные выплаты. Соответствующие изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом, в страховой стаж будут засчитаны периоды, за которые не были уплачены взносы из-за задолженности страхователя (работодателя). Однако в данном случае действует важное условие — работодатель должен предоставить соответствующую отчетность, в которой начисленные взносы составляют не менее минимального страхового взноса.

При отсутствии бумажного документа для подтверждения стажа (за периоды до вступления в силу Закона), официально разрешено использование сведения из государственных электронных информационных систем и реестров (налоговой, ЕГР и т.п.).

При отсутствии трудовой книжки или записей в ней стаж можно подтвердить:

другими документами с места работы

архивными справками

показаниями не менее двух свидетелей

решением суда

Страховой стаж в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Страховой стаж в Украине – это, говоря простым словами, годы официальной работы или же другой деятельности, за которую выплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины.

Что входит в страховой стаж:

официальная работа по трудовому договору

предпринимательская деятельность (ФЛП), если уплачивался ЕСВ

военная служба

декретный отпуск (по уходу за ребенком до 3 лет)

периоды получения пособия по безработице

другие периоды, предусмотренные законом

При этом важно отметить, неофициальная работа без уплаты взносов в ПФУ не входит в страховой стаж.

Для чего нужен страховой стаж

Он определяет:

когда человек может выйти на пенсию (60/63/65 лет)

размер пенсии

право на отдельные социальные выплаты

