Страховой стаж будут зачислять по-новому: какое есть условие

Анастасия Мокрик
Обновлен подход к оформлению выплат.

Обновленные нормы позволяют учитывать больше периодов

В Украине в 2026 году действуют новые нормы, которые направлены на упрощение подтверждения страхового стажа и обеспечение права граждан на пенсионные выплаты. Соответствующие изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом, в страховой стаж будут засчитаны периоды, за которые не были уплачены взносы из-за задолженности страхователя (работодателя). Однако в данном случае действует важное условие — работодатель должен предоставить соответствующую отчетность, в которой начисленные взносы составляют не менее минимального страхового взноса.

При отсутствии бумажного документа для подтверждения стажа (за периоды до вступления в силу Закона), официально разрешено использование сведения из государственных электронных информационных систем и реестров (налоговой, ЕГР и т.п.).

При отсутствии трудовой книжки или записей в ней стаж можно подтвердить:

  • другими документами с места работы
  • архивными справками
  • показаниями не менее двух свидетелей
  • решением суда
Страховой стаж в Украине.

Страховой стаж в Украине – это, говоря простым словами, годы официальной работы или же другой деятельности, за которую выплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины.

Что входит в страховой стаж:

  • официальная работа по трудовому договору
  • предпринимательская деятельность (ФЛП), если уплачивался ЕСВ
  • военная служба
  • декретный отпуск (по уходу за ребенком до 3 лет)
  • периоды получения пособия по безработице
  • другие периоды, предусмотренные законом

При этом важно отметить, неофициальная работа без уплаты взносов в ПФУ не входит в страховой стаж.

Для чего нужен страховой стаж

Он определяет:

  • когда человек может выйти на пенсию (60/63/65 лет)
  • размер пенсии
  • право на отдельные социальные выплаты

