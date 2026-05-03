Страховой стаж будут зачислять по-новому: какое есть условие
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Обновленные нормы позволяют учитывать больше периодов
В Украине в 2026 году действуют новые нормы, которые направлены на упрощение подтверждения страхового стажа и обеспечение права граждан на пенсионные выплаты. Соответствующие изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Таким образом, в страховой стаж будут засчитаны периоды, за которые не были уплачены взносы из-за задолженности страхователя (работодателя). Однако в данном случае действует важное условие — работодатель должен предоставить соответствующую отчетность, в которой начисленные взносы составляют не менее минимального страхового взноса.
При отсутствии бумажного документа для подтверждения стажа (за периоды до вступления в силу Закона), официально разрешено использование сведения из государственных электронных информационных систем и реестров (налоговой, ЕГР и т.п.).
При отсутствии трудовой книжки или записей в ней стаж можно подтвердить:
- другими документами с места работы
- архивными справками
- показаниями не менее двух свидетелей
- решением суда
Страховой стаж в Украине – это, говоря простым словами, годы официальной работы или же другой деятельности, за которую выплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины.
Что входит в страховой стаж:
- официальная работа по трудовому договору
- предпринимательская деятельность (ФЛП), если уплачивался ЕСВ
- военная служба
- декретный отпуск (по уходу за ребенком до 3 лет)
- периоды получения пособия по безработице
- другие периоды, предусмотренные законом
При этом важно отметить, неофициальная работа без уплаты взносов в ПФУ не входит в страховой стаж.
Для чего нужен страховой стаж
Он определяет:
- когда человек может выйти на пенсию (60/63/65 лет)
- размер пенсии
- право на отдельные социальные выплаты
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, молодым украинцам начали поступать "пенсии" в размере 1500 грн.