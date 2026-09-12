Часть пенсионеров получает автоматические доплаты: кому положены выплаты

Обращаться дополнительно в Пенсионный фонд по данной выплате не нужно

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Право на денежную надбавку за годы работы сверх установленной нормы имеют пенсионеры по возрасту, чьи показатели стажа превышают законодательный минимум. Данная доплата назначается автоматически при оформлении или перерасчете пенсии.

Об этом "Телеграф" узнал в эксклюзивном комментарии юриста по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алены Чмоны. По словам эксперта, нормативно-правовой базой для начисления такой доплаты выступает статья 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"По общему правилу доплата устанавливается пенсионерам, которые получают пенсию по возрасту и имеют страховой стаж сверх установленной законом продолжительности: более 35 лет — мужчины и более 30 лет — женщины", — заявила Чмона.

Алена Чмона

Добавим, что для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, действует исключение: сверхнормативным считается стаж свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Размер доплаты за годы работы сверх установленной нормы имеют предел. Об этом детально читайте в материале "Телеграфа": "Доплата за стаж сверх нормы: кому начислят большую пенсию и нужно ли подавать заявление".