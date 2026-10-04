Рулона бумажных полотенец хватит намного дольше: про эту хитрость знают не все

Всего одно движение ножом, и рулон прослужит заметно дольше

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Бумажные полотенца давно стали незаменимым атрибутом на кухне и в ванной. Ими удобно протирать поверхности, промокать руки, овощи и фрукты. При ежедневном использовании бумажные полотенца заканчиваются очень быстро. Оказывается, расход можно сократить с помощью обычного ножа.

Этой хитростью поделились на польском портале Genialne.pl.

Дело в том, что размер листа рассчитан на разные ситуации, а в повседневной жизни нужна лишь его малая часть. Для удаления капли воды на столешнице или жирного пятна у плиты достаточно половины листа бумажного полотенца. Остальное отправляется в мусорное ведро, и рулон приходится покупать чаще.

Если разрезать рулон по всей длине, лист становится вдвое уже. Привычное движение "оторвал и пошел вытирать" остается прежним, а бумаги уходит меньше. Если же понадобится вытереть большое количество жидкости, можно будет взять несколько листов.

Положите рулон на разделочную доску и придерживайте ладонью сверху, не подставляя пальцы под лезвие. Лучше всего подойдет длинный нож с зубчиками, например хлебный. Двигайте им пилящими движениями, без сильного нажима, пока не дойдете до картонной втулки и не разрежете и ее. Получатся два узких рулона. Один сразу поставьте на держатель, второй уберите в запас.

Фото сгенерировано ИИ

Чтобы экономить еще больше, для повседневной уборки сухих поверхностей держите под рукой тканевую салфетку, а бумагу оставьте для жирных пятен.

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