Рулону паперових рушників вистачить набагато довше: про цю хитрість знають не всі

Усього один рух ножем, і рулон прослужить помітно довше

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Паперові рушники давно стали незамінним атрибутом на кухні та у ванній. Ними зручно протирати поверхні, промокати руки, овочі та фрукти. При щоденному використанні паперові рушники закінчуються дуже швидко. Виявляється, витрату можна скоротити за допомогою звичайного ножа.

Цією хитрістю поділилися на польському порталі Genialne.pl.

Річ у тім, що розмір аркуша розрахований на різні ситуації, а в повсякденному житті потрібна лише його мала частина. Для видалення краплі води на стільниці чи жирної плями біля плити достатньо половини аркуша паперового рушника. Решта відправляється в сміттєве відро, і рулон доводиться купувати частіше.

Якщо розрізати рулон по всій довжині, аркуш стає вдвічі вужчим. Звичний рух "відірвав і пішов витирати" залишається колишнім, а паперу йде менше. Якщо ж знадобиться витерти велику кількість рідини, можна буде взяти кілька аркушів.

Покладіть рулон на обробну дошку і притримуйте долонею зверху, не підставляючи пальці під лезо. Найкраще підійде довгий ніж із зубчиками, наприклад хлібний. Рухайте ним пиляльними рухами, без сильного натиску, поки не дійдете до картонної втулки і не розріжете й її. Вийдуть два вузьких рулони. Один одразу поставте на тримач, другий приберіть у запас.

Фото згенероване ШІ

Щоб економити ще більше, для повсякденного прибирання сухих поверхонь тримайте під рукою тканинну серветку, а папір залиште для жирних плям.

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