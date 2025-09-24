Пауки будут обходить ваш дом десятой дорогой: это копеечное средство отпугнет насекомых с сада и дачи

В сентябре проблема с пауками особенно актуальна для тех, кто живет в частных домах или имеет дачу

Осенью наступает брачный период у пауков. В это время насекомые ищут не только партнера для спаривания, но и теплые укромные места. Именно поэтому они активно лезут в дома в поисках приюта и комфортной среды. Однако есть способы, как отпугнуть этих неприятных членистоногих от своего дома или дачи.

"Телеграф" расскажет, как с помощью недорогого кухонного средства бороться с нашествием пауков осенью.

Как отпугнуть пауков?

Чтобы отпугнуть пауков от своего дома, нужно создать условия, которые будут для них некомфортными, пишет Express. Сделать это можно, например, с помощью неприятных запахов. Пауки очень чувствительны к ароматам и точно убегут оттуда, где им не понравится.

Осенью пауки становятся особенно активными

Простой лайфхак — используйте для борьбы с насекомыми обычный белый уксус. Его запах станет настоящим ядом для пауков и они точно не полезут в ваш дом. Все, что вам нужно, — это обработать поверхности перед домом раствором уксуса с водой.

Можно просто распылить раствор на дорожках, в саду, на веранде, на уличной мебели, подоконниках и во всех местах, куда потенциально могут пробраться пауки. Неприятная среда, созданная кислотой и запахом уксуса, быстро прогонит насекомых от вашего дома. Делать обработку уксусом можно регулярно аж до заморозков и тогда пауки вас больше не побеспокоят.

