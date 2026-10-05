Зима может быть необычной из-за Эль-Ниньо: чего ждать Украине

Вероятность того, что в начале зимы явление превзойдет по силе все предыдущие, составляет 75%

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В Тихом океане набирает силу Эль-Ниньо – масштабное климатическое явление, способное перекраивать погоду за тысячи километров от эпицентра. Осенью и зимой 2026–2027 годов оно может достичь экстремальных показателей. Для Украины вероятное влияние проявится прежде всего зимой, хотя сама по себе мощь El Niño еще не гарантирует теплого, морозного или снежного сезона.

Об усилении явления сообщает Центр прогнозирования климата NOAA. Вероятность формирования очень сильного Эль-Ниньо этой осенью и зимой специалисты оценивают более чем в 90%.

Что происходит в океане

Эль-Ниньо стартует тогда, когда поверхностный слой воды в центральной и восточной экваториальной частях Тихого океана прогревается значительно выше нормы. Это влечет за собой изменение ветров и перераспределение тропических осадков. В итоге перестраивается вся атмосферная циркуляция, поэтому последствия ощутимы далеко за пределами тропиков, объясняет NOAA.

В сентябрьском бюллетене американские климатологи указали: температурные аномалии водной поверхности на востоке экваториальной зоны Тихого океана превысили +3 °C. Это показатель нагрева океана в конкретной акватории, а не прогноз потепления воздуха в Украине на три градуса.

По расчетам NOAA, явление будет усиливаться по меньшей мере до конца года. Вероятность того, что в октябре–декабре оно окажется мощнее всех эпизодов с 1950 года, достигает 75%. Впрочем, даже столь экстремальная активность не означает одинакового сценария для каждой отдельной страны.

Как это может отразиться на Украине

Для европейского континента связь с Эль-Ниньо намного сложнее, чем для прилегающих к океану регионов. Климатическая служба Copernicus отмечает , что влияние на погоду Европы обычно отчетливее заметно именно зимой.

Речь идет о возможных колебаниях атмосферного давления и траекторий воздушных масс, которые непосредственно определяют температуру, осадки и ветер. В то же время на процессы в Европе параллельно влияют явления над Северной Атлантикой, в полярных широтах и стратосфере. Они способны как усилить, так и нейтрализовать действие Эль-Ниньо.

Для Украины это лишь один из факторов, который учитывают в сезонном моделировании. Делать на этом основании громкие заявления о "зиме без морозов" или, наоборот, аномальной стуже было бы явным преувеличением.

Киев

Стоит ли ждать необычной осени и зимы

Анализ Copernicus свидетельствует: в предыдущие фазы Эль-Ниньо синоптическая картина каждый раз существенно различалась по температурным показателям, количеству осадков и ветровому режиму. Отличались и атмосферные процессы в начале и в конце зимнего периода.

Поэтому оценка интенсивности Эль-Ниньо не заменяет локального прогноза для Украины. Озвученные более 90% обозначают вероятность мощной аномалии в океане, а не гарантию теплой украинской зимы. Чтобы оценить грядущий сезон, требуются отдельные региональные расчеты температуры и осадков.

Характер зим в Украине заметно трансформируется из-за глобальных атмосферных колебаний. Данные NOAA и расчеты мультимодельной системы Copernicus свидетельствуют: усиление явления Эль-Ниньо с вероятностью более 90% направляет синоптические условия в сторону периодических потеплений. Частые атмосферные фронты провоцируют резкие температурные скачки от -8 °C до +5 °C всего за сутки или двое, мешая формированию стабильного снежного покрова. Вместо устойчивых морозов со снегопадами закрепляется режим частых оттепелей с дождями.