Аномальный Эль-Ниньо перепишет погоду в Киеве: когда ждать первого снега в столице

Субтропический гребень будет блокировать проникновение арктического воздуха в средние широты Европы

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В этом году первый снег и стойкие заморозки в Киеве придут позже обычного. Температура воздуха в сентябре и октябре также будет выше нормы.

Как свидетельствуют климатические модели европейской службы мониторинга климата Copernicus Climate Change Service (C3S), погодные условия осени 2026 года в Восточной Европе формируются под влиянием устойчивых аномалий высокого давления. По расчетам специалистов, среднемесячная температура сентября и октября в Центральной и Восточной Европе ожидается выше нормы.

Когда в Киев придут заморозки и первый снег

На фоне повышенных температур ожидается, что первый снег и стойкие заморозки в столице смещаются на более поздний срок, чем обычно. Вероятность выпадения снега в октябре в столичном регионе крайне низкая. Первые стойкие ночные заморозки прогнозируются только в третьей декаде месяца.

Когда в Киев придут заморозки и первый снег. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Согласно модельным расчетам ECMWF, выпадение мокрого снега в Киеве и области наиболее вероятно в ноябре. В этот период атлантические циклоны начнут вытеснять тёплые воздушные массы. Однако из-за прогретой поверхности земли и влияния Гольфстрима этот снег продержится недолго — от нескольких часов до нескольких дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда похолодает и включат отопление в Украине. На следующей неделе ожидается понижение температуры, поэтому вопрос, когда батареи станут теплыми, становится все более актуальным.