Зима може бути незвичайною через Ель-Ніньйо: чого чекати Україні

Імовірність того, що на початку зими явище перевершить за силою все, що було раніше, становить 75%

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У Тихому океані набирає сили Ель-Ніньйо – масштабне кліматичне явище, здатне перекроювати погоду за тисячі кілометрів від епіцентру. Восени та взимку 2026–2027 років воно може сягнути екстремальних показників. Для України ймовірний вплив проявиться насамперед узимку, хоча сама по собі міць Ель-Ніньйо ще не гарантує теплого, морозного чи сніжного сезону.

Про посилення явища повідомляє Центр прогнозування клімату NOAA. Імовірність формування дуже сильного Ель-Ніньйо цієї осені та взимку фахівці оцінюють у понад 90%.

Що відбувається в океані

Ель-Ніньйо стартує тоді, коли поверхневий шар води в центральній та східній екваторіальній частинах Тихого океану прогрівається значно вище норми. Це тягне за собою зміну вітрів і перерозподіл тропічних опадів. У підсумку перебудовується вся атмосферна циркуляція, тож наслідки відчутні далеко за межами тропіків, пояснює NOAA.

У вересневому бюлетені американські кліматологи вказали: температурні аномалії водної поверхні на сході екваторіальної зони Тихого океану перевищили +3 °C. Це показник нагрівання океану в конкретній акваторії, а не прогноз потепління повітря в Україні на три градуси.

За розрахунками NOAA, явище посилюватиметься щонайменше до кінця року. Імовірність того, що в жовтні–грудні воно виявиться потужнішим за всі епізоди з 1950 року, сягає 75%. Утім, навіть настільки екстремальна активність не означає однакового сценарію для кожної окремої країни.

Як це може позначитися на Україні

Для європейського континенту зв’язок з Ель-Ніньйо набагато складніший, ніж для прилеглих до океану регіонів. Кліматична служба Copernicus зазначає , що вплив на погоду Європи зазвичай чіткіше помітний саме взимку.

Йдеться про можливі коливання атмосферного тиску й траєкторій повітряних мас, які безпосередньо визначають температуру, опади та вітер. Водночас на процеси в Європі паралельно впливають явища над Північною Атлантикою, у полярних широтах і стратосфері. Вони здатні як посилити, так і нейтралізувати дію Ель-Ніньйо.

Для України це лише один із факторів, який враховують у сезонному моделюванні. Робити на цій підставі гучні заяви про "зиму без морозів" або, навпаки, аномальну холоднечу було б явним перебільшенням.

Київ

Чи варто чекати незвичайної осені та зими

Аналіз Copernicus свідчить: за попередніх фаз Ель-Ніньйо синоптична картина щоразу суттєво різнилася за температурними показниками, кількістю опадів і вітровим режимом. Відрізнялися й атмосферні процеси на початку та наприкінці зимового періоду.

Тому оцінка інтенсивності Ель-Ніньйо не замінює локального прогнозу для України. Озвучені понад 90% позначають імовірність потужної аномалії в океані, а не гарантію теплої української зими. Щоб оцінити прийдешній сезон, потрібні окремі регіональні розрахунки температури та опадів.

Характер зим в Україні помітно трансформується через глобальні атмосферні коливання. Дані NOAA та розрахунки мультимодельної системи Copernicus свідчать: посилення явища Ель-Ніньйо з імовірністю понад 90% спрямовує синоптичні умови в бік періодичних потеплінь. Часті атмосферні фронти провокують різкі температурні стрибки від -8 °C до +5 °C усього за добу чи дві, заважаючи формуванню стабільного снігового покриву. Замість стійких морозів зі снігопадами закріплюється режим частих відлиг із дощами.