Ученые предупредили о мега-Эль-Ниньо: когда первый снег накроет Днепр и область

Это атмосферное явление оказывает существенное влияние на формирование погоды

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Синоптики предупреждают, что активность Эль-Ниньо до конца года будет только усиливаться. Его влияние приведет к доминированию теплых воздушных масс и позднему выпадению снега в Днепре и области.

Об этом говорится в бюллетене Климатического центра NOAA (CPC). Отмечается, что вероятность сохранения Эль-Ниньо в осенне-зимний период 2026-2027 годов превышает 90%.

Как известно, такое атмосферное явление, как Эль-Ниньо, влияет на траектории атлантических циклонов над Европейским континентом. Для центральной Украины и города Днепр это означает, что сроки наступления метеорологической зимы существенно сместятся. Так, в октябре и ноябре в этом городе прогнозируется доминирование влажных и теплых воздушных масс.

Согласно прогнозам европейской службы наблюдения за изменением климата Copernicus (C3S), в степной и лесостепной зонах Украины устойчивый снежный покров вряд ли сможет сформироваться раньше конца декабря 2026 года или начала января 2027 года. Синоптики прогнозируют, что первый мокрый снег может выпасть только во второй половине ноября, однако он будет быстро таять. Эти процессы будут сопровождаться краткосрочными вторжениями арктического воздуха.

Ученые отмечают, что усиление Эль-Ниньо блокирует стабильные антициклоны с востока и заставляет атлантические циклоны проходить по траекториям, близким к северным широтам. Поэтому воздух насыщается влагой и сохраняет достаточно высокие температуры.

Влияние Эль-Ниньо. Инфографика "Телеграф"/ИИ

Также, согласно информации Copernicus C3S, зимой 2026-2027 годов в Восточной Европе средняя сезонная температура прогнозируется выше климатической нормы. Эти факторы будут влиять на вероятность заморозков. Таким образом, почва в Днепропетровской области начнет промерзать только в январе 2027 года.

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