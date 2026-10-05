Эти привычные добавки только портят вкус: что нельзя добавлять в томатный соус

В классическом томатном соусе не должно быть лишнего

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Томатный соус считается одним из самых простых. Для его приготовления нужны несколько ингредиентов, немного времени у плиты. К тому же он очень универсальный. Его можно подавать к макаронам, дерунам, добавлять в голубцы и пиццу.

Многие уверены, что испортить томатный соус почти невозможно. Но на практике он нередко выходит то слишком кислым, то приторным. Испортить вкус томатного соуса могут простые добавки.

Вместе с Utopia рассказываем, что не стоит добавлять в томатный соус, чтобы не испортить его.

Основой классического томатного соуса является естественный вкус помидоров, а все остальные ингредиенты вроде базилика или орегано только подчеркивают и дополняют его.

Что нельзя добавлять в томатный соус

Сушеные травы и специи. Если вы готовите традиционный маринара, лучше ограничиться добавлением свежего базилика и орегано. Другие итальянские травы, такие как розмарин, тимьян или шалфей, лучше не добавлять к томатам из-за их сильного аромата. Также важно использовать для соуса только свежие листья. Сушеный базилик имеет совершенно другой вкус и может легко перебить вкус соуса. То же касается и чеснока. С сушеным чесноком легко переборщить и испортить соус.

Овощи. Если вы хотите приготовить традиционный томатный соус, не добавляйте в него болгарский перец, цуккини, баклажаны или острый перец чили. Даже типично итальянская овощная смесь софритто (морковь, сельдерей и лук), которая служит базой для болоньезе, здесь не рекомендуется.

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Сахар, вино и уксус. Если помидоры в основе соуса ароматные, у них есть собственная естественная сладость, и лишний сахар может сделать соус приторным. Вино и уксус могут сделать соус слишком кислым.