Квашеная капуста будет вкуснее, чем у бабушки. Что добавить в закуску, чтобы она не превратилась в кашу

Простой продукт поможет приготовить идеальную квашеную капусту

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Квашеная капуста — одна из самых популярных осенне-зимних закусок, которую любят за сочность, насыщенный вкус и характерный хруст. Но со временем заготовка часто теряет упругость и превращается в мягкую массу.

Некоторые пытаются спасти блюдо добавлением уксуса или дополнительной порцией соли, но это распространенная ошибка. Уксус перебивает естественную кислотность ферментированного продукта, а лишняя соль способна полностью остановить процесс квашения.

"Телеграф" рассказывает про ингредиент, который поможет сохранить капусту плотной и хрустящей до самой весны.

Что добавить в капусту во время квашения

Сохранить хрусткость капусты способен хрен. При чем важно добавить его на самом раннем этапе, ещё до старта брожения. Добавлять хрен уже в готовую капусту смысла нет, так как он не даст нужного эффекта.

Секрет действия хрена — в его составе. Согласно данным портала Healthline, в корне содержатся жгучие эфирные масла, которые подавляют рост нежелательных микроорганизмов и плесени. Именно из-за них чаще всего капуста быстро портится или теряет упругость. Не менее важны и дубильные вещества, которые замедляют работу ферментов, разрушающих клетчатку овоща. В результате нашинкованная капуста дольше остается плотной и хрустит. Кроме того, хрен добавляет пикантную нотку, которая только оттеняет вкус хорошо заквашенного овоща, а не перебивает его.

Рецепт хрустящей квашеной капусты с хреном

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 10 кг (рекомендуется выбирать плотные кочаны позднезимних сортов);

Соль — 200 г (примерно 20 г на 1 кг капусты);

Хрен — 50–100 г свежего корня;

Тмин — 1–2 ст. л. (по вкусу);

Яблоки — 2–3 шт. (по желанию, для более мягкого вкуса).

Квашеная капуста. Фото сгенерировано ИИ

Пошаговое приготовление:

Удалите с кочанов внешние поврежденные листья и нашинкуйте капусту тонкими полосками. Перемешайте нашинкованную капусту с солью и слегка помните руками, чтобы она дала сок. Очистите корень хрена. Нарежьте его тонкими ломтиками или натрите на терке. На дно чистой емкости выложите несколько ломтиков хрена. Затем укладывайте капусту слоями, хорошо уплотняя каждый слой, чтобы внутри не оставалось воздушных карманов. Между слоями распределяйте остатки хрена, тмин или дольки яблок. Капуста должна быть полностью покрыта собственным соком. Если сока недостаточно, приготовьте рассол (10 г соли на 1 л воды) и долейте его в емкость. Накройте капусту чистой тарелкой или кружком и поместите сверху гнет. Ни одна часть капусты не должна выступать над поверхностью сока. Оставьте емкость при температуре 16–20 °C на 3–4 недели. В слишком теплом помещении капуста быстро испортится или станет мягкой.

Готовый продукт переложите на хранение в прохладное место (погреб или холодильник).

Как отмечают авторы кулинарного портала Cooky, натертый хрен равномерно распределяется по всему объему закуски и дает более выраженную остроту. Ломтики хрена дают более деликатный вкус и при желании их легко удалить перед подачей капусты на стол.

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