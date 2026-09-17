Квашеная капуста будет вкуснее, чем у бабушки. Что добавить в закуску, чтобы она не превратилась в кашу
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Простой продукт поможет приготовить идеальную квашеную капусту
Квашеная капуста — одна из самых популярных осенне-зимних закусок, которую любят за сочность, насыщенный вкус и характерный хруст. Но со временем заготовка часто теряет упругость и превращается в мягкую массу.
Некоторые пытаются спасти блюдо добавлением уксуса или дополнительной порцией соли, но это распространенная ошибка. Уксус перебивает естественную кислотность ферментированного продукта, а лишняя соль способна полностью остановить процесс квашения.
"Телеграф" рассказывает про ингредиент, который поможет сохранить капусту плотной и хрустящей до самой весны.
Что добавить в капусту во время квашения
Сохранить хрусткость капусты способен хрен. При чем важно добавить его на самом раннем этапе, ещё до старта брожения. Добавлять хрен уже в готовую капусту смысла нет, так как он не даст нужного эффекта.
Секрет действия хрена — в его составе. Согласно данным портала Healthline, в корне содержатся жгучие эфирные масла, которые подавляют рост нежелательных микроорганизмов и плесени. Именно из-за них чаще всего капуста быстро портится или теряет упругость. Не менее важны и дубильные вещества, которые замедляют работу ферментов, разрушающих клетчатку овоща. В результате нашинкованная капуста дольше остается плотной и хрустит. Кроме того, хрен добавляет пикантную нотку, которая только оттеняет вкус хорошо заквашенного овоща, а не перебивает его.
Рецепт хрустящей квашеной капусты с хреном
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста — 10 кг (рекомендуется выбирать плотные кочаны позднезимних сортов);
- Соль — 200 г (примерно 20 г на 1 кг капусты);
- Хрен — 50–100 г свежего корня;
- Тмин — 1–2 ст. л. (по вкусу);
- Яблоки — 2–3 шт. (по желанию, для более мягкого вкуса).
Пошаговое приготовление:
- Удалите с кочанов внешние поврежденные листья и нашинкуйте капусту тонкими полосками.
- Перемешайте нашинкованную капусту с солью и слегка помните руками, чтобы она дала сок.
- Очистите корень хрена. Нарежьте его тонкими ломтиками или натрите на терке.
- На дно чистой емкости выложите несколько ломтиков хрена. Затем укладывайте капусту слоями, хорошо уплотняя каждый слой, чтобы внутри не оставалось воздушных карманов.
- Между слоями распределяйте остатки хрена, тмин или дольки яблок.
- Капуста должна быть полностью покрыта собственным соком. Если сока недостаточно, приготовьте рассол (10 г соли на 1 л воды) и долейте его в емкость.
- Накройте капусту чистой тарелкой или кружком и поместите сверху гнет. Ни одна часть капусты не должна выступать над поверхностью сока.
- Оставьте емкость при температуре 16–20 °C на 3–4 недели. В слишком теплом помещении капуста быстро испортится или станет мягкой.
Готовый продукт переложите на хранение в прохладное место (погреб или холодильник).
Как отмечают авторы кулинарного портала Cooky, натертый хрен равномерно распределяется по всему объему закуски и дает более выраженную остроту. Ломтики хрена дают более деликатный вкус и при желании их легко удалить перед подачей капусты на стол.
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