Духовка и микроволновка станут идеально чистыми за 10 минут: поможет метод "кружки"

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На стенках духовки и микроволновки со временем неизбежно появляется пригоревший слой жира и других загрязнений. Смыть его обычной влажной губкой бывает непросто, особенно если пятна давно засохли. Но есть простой способ размягчить нагар и облегчить уборку без долгого оттирания.

Как рассказывает ресурс BydlímeÚtulně.cz, справиться даже с самым стойким нагаром поможет метод с использованием обычной керамической кружки, уксуса и лимона. Уксус отлично растворяет жир и накипь, а лимон усиливает этот эффект и придает приятный свежий аромат.

Что понадобится

Керамическая кружка, пригодная для духовки и микроволновки, полстакана уксуса, сок одного лимона и полстакана воды.

Для духовки

Налейте в кружку уксус, воду и лимонный сок, поставьте ее в духовку и разогрейте до 180 градусов. Держите минимум 10 минут, пока почти вся жидкость не испарится. Если она еще остается, подождите несколько минут. Затем выключите духовку, аккуратно достаньте горячую кружку и, пока стенки теплые, протрите их губкой, используя остатки раствора.

Фото сгенерировано ИИ

Для микроволновки

Дозу нужно уменьшить вдвое, можно взять кружку поменьше. При этом пропорции воды и уксуса должны оставаться равными. Включите микроволновку на несколько минут на небольшой мощности, спустя еще несколько минут достаньте кружку, наденьте перчатки и протрите стенки губкой.

Учтите, что кружка и жидкость после нагрева очень горячие, поэтому доставайте их прихваткой и не торопитесь. В микроволновке вода иногда может перегреваться и вскипать резко, уже при извлечении, поэтому не вынимайте кружку сразу и дайте ей постоять минуту.