В Киеве есть дом с котами в пикантной позе: где его найти и кто в нем жил

Старинный особняк "охраняют" фигуры котов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На Вознесенском спуске в Киеве стоит старинный особняк, который привлекает внимание не только деревянной резьбой, но и фигурками котов. За этим необычным декором скрывается история дома, которому в 1980-х годах грозил снос.

Особняк по адресу Вознесенский спуск, 13 известен под двумя названиями: "Дом Моргилевского" и "Дом с котами". Второе пошло от скульптур, которыми украсили забор и крышу в 1990-е годы.

Двухэтажный дом построили в 1893 году. По данным краеведческих источников, он принадлежал семье преподавателей Анне и Александру Лоначевским-Петруняк. Долгое время это был доходный дом, где можно было снять квартиру.

Фото: Facebook/ДІАЗ Стародавній Київ

Здание относится к редким для Киева образцам малоэтажного жилья "среднего класса" второй половины XIX века. Такие дома когда-то стояли на периферийных улицах города, но сохранилось их немного.

С 1925 по 1942 год в квартире №2 этого дома жил историк архитектуры Ипполит Моргилевский. Ученый изучал старинные сооружения Киева и Чернигова, исследовал архитектуру Софии Киевской и Михайловского Златоверхого собора. Именно благодаря имени Моргилевского особняк сохранился, когда подобные малоэтажные деревянные дома в Киеве сносили.

Фото: Facebook/ДІАЗ Стародавній Київ

В 1993 году на фасаде дома установили бронзовую мемориальную доску с горельефным портретом ученого. Также в 90-е годы особняк реконструировали, и деревянным остался только второй этаж. В то же время на крыше дома и на заборе появились фигуры котов.

Фигурки изображают животных в разных позах и ситуациях. Один кот сидит на печной трубе и будто смотрит вдаль. Другой испуганно выгнул спину и поджал хвост.

Есть крадущийся кот-охотник, рыжий кот, который лениво потягивается, кошка и пара котов, которые занимаются продолжением рода.

Автор скульптур неизвестен.

Ранее "Телеграф" рассказывал про старинный деревянный особняк в Чернигове, который стоит прямо среди многоэтажек.