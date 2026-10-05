Его можно принять за замок: что известно о старинном особняке с башней в Днепре

Это здание было одним из самых крупных особняков времен Екатеринослава

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На пересечении улиц Шевченко и Юрия Горлиса-Горского (бывшая улица Гоголя) в Днепре стоит дом, который сложно спутать с другими зданиями города. Его угловую часть украшает башня со шпилем, а на фасадах сохранились необычные скульптурные барельефы с изображениями горняков. Когда-то этот дом принадлежал одному из влиятельных жителей Екатеринослава.

Особняк появился в начале XX века и до сих пор выделяется не только необычной формой, но и деталями оформления. Здесь можно увидеть элементы модерна, оригинальные балконы, декоративные решетки и террасную лестницу во дворе. Рассказываем, кто построил этот дом и чем он примечателен.

Фото: Inna Spyrydonenkova/Instagram

Дом на углу современных улиц Шевченко и Горлиса-Горского принадлежал Евгению Непокойчицкому — горному инженеру, предпринимателю и общественному деятелю Екатеринослава. В 1913–1917 годах он был гласным Городской думы, входил в Финансовую комиссию и занимал должность заместителя председателя Комиссии общих вопросов. Для такого состоятельного и влиятельного человека строительство большого особняка в Нагорном районе было вполне закономерным.

Особняк Непокойчицкого считается одним из наиболее интересных архитектурных памятников Екатеринослава начала XX века. Его строительство датируют примерно 1913 годом. Среди возможных авторов называют местных архитекторов Виленского и Тиссена, но документальных подтверждений этой версии нет.

Здание выполнено в стиле модерн с элементами готики. Со стороны улицы Горлиса-Горского оно выглядит двухэтажным, а со стороны улицы Шевченко и двора высокий цокольный этаж фактически превращается в третий уровень.

Самая заметная часть особняка — угловой пятиугольный эркер с балконом и башнеобразным завершением. Оно состоит из беседки, шпиля и балкона.

На трех фасадах здания размещены 15 барельефов. Их сюжеты необычны для архитектуры того времени. Вместо привычных декоративных масок и фигурок на стенах изображены рабочие в шахтах, инструменты, механизмы и сцены добычи полезных ископаемых. Некоторые композиции включают аллегорические фигуры обнаженных рабочих. Такое оформление не было случайным, так как отражало профессиональные интересы владельца.

Фото: Inna Spyrydonenkova/Instagram

Во дворе расположена двухъярусная террасная лестница из железобетона, которая когда-то вела в сад. Ее украшают ограждения с плавными изогнутыми линиями и небольшие пилоны с декоративными вазонами. Из первоначального оформления сохранился только один вазон.

О том, как сложилась судьба Непокойчицкого после революции, неизвестно. Считается, что в 1918 году он исчез, а дом разграбили.

Фото: Inna Spyrydonenkova/Instagram

Со временем пострадали и архитектурные детали. На одном из самых крупных барельефов, расположенном над главным входом со стороны улицы Шевченко, ранее были изображены два рабочих, держащих картуш с перекрещенными молотками. У скульптуры сохранились только нижние фрагменты фигур и картуш.