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Его можно принять за замок: что известно о старинном особняке с башней в Днепре

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Особняк Непокойчицкого
Особняк Непокойчицкого. Фото Inna Spyrydonenkova/Instagram, vesti.dp.ua, коллаж "Телеграфа"

Это здание было одним из самых крупных особняков времен Екатеринослава

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На пересечении улиц Шевченко и Юрия Горлиса-Горского (бывшая улица Гоголя) в Днепре стоит дом, который сложно спутать с другими зданиями города. Его угловую часть украшает башня со шпилем, а на фасадах сохранились необычные скульптурные барельефы с изображениями горняков. Когда-то этот дом принадлежал одному из влиятельных жителей Екатеринослава.

Особняк появился в начале XX века и до сих пор выделяется не только необычной формой, но и деталями оформления. Здесь можно увидеть элементы модерна, оригинальные балконы, декоративные решетки и террасную лестницу во дворе. Рассказываем, кто построил этот дом и чем он примечателен.

Дом Непокойчицкого Днепр
Фото: Inna Spyrydonenkova/Instagram

Дом на углу современных улиц Шевченко и Горлиса-Горского принадлежал Евгению Непокойчицкому — горному инженеру, предпринимателю и общественному деятелю Екатеринослава. В 1913–1917 годах он был гласным Городской думы, входил в Финансовую комиссию и занимал должность заместителя председателя Комиссии общих вопросов. Для такого состоятельного и влиятельного человека строительство большого особняка в Нагорном районе было вполне закономерным.

Дом Непокойчицкого Днепр старые фото
Фото: Facebook/dnepr.history

Особняк Непокойчицкого считается одним из наиболее интересных архитектурных памятников Екатеринослава начала XX века. Его строительство датируют примерно 1913 годом. Среди возможных авторов называют местных архитекторов Виленского и Тиссена, но документальных подтверждений этой версии нет.

Здание выполнено в стиле модерн с элементами готики. Со стороны улицы Горлиса-Горского оно выглядит двухэтажным, а со стороны улицы Шевченко и двора высокий цокольный этаж фактически превращается в третий уровень.

Дом Непокойчицкого Днепр фото
Фото: vesti.dp.ua

Самая заметная часть особняка — угловой пятиугольный эркер с балконом и башнеобразным завершением. Оно состоит из беседки, шпиля и балкона.

На трех фасадах здания размещены 15 барельефов. Их сюжеты необычны для архитектуры того времени. Вместо привычных декоративных масок и фигурок на стенах изображены рабочие в шахтах, инструменты, механизмы и сцены добычи полезных ископаемых. Некоторые композиции включают аллегорические фигуры обнаженных рабочих. Такое оформление не было случайным, так как отражало профессиональные интересы владельца.

Дом Непокойчицкого Днепр фото
Фото: Inna Spyrydonenkova/Instagram

Во дворе расположена двухъярусная террасная лестница из железобетона, которая когда-то вела в сад. Ее украшают ограждения с плавными изогнутыми линиями и небольшие пилоны с декоративными вазонами. Из первоначального оформления сохранился только один вазон.

О том, как сложилась судьба Непокойчицкого после революции, неизвестно. Считается, что в 1918 году он исчез, а дом разграбили.

Дом Непокойчицкого Днепр фото
Фото: Inna Spyrydonenkova/Instagram

Со временем пострадали и архитектурные детали. На одном из самых крупных барельефов, расположенном над главным входом со стороны улицы Шевченко, ранее были изображены два рабочих, держащих картуш с перекрещенными молотками. У скульптуры сохранились только нижние фрагменты фигур и картуш.

Теги:
#История #Днепр #Ретро #Старые фото