В Украине есть село с "кошачьим" названием, где можно встретить закат на настоящих дюнах (видео)

Это место называют "харьковской Сахарой". Чем оно интересно и почему название села не связано с котами?

Многие интересные названия населенных пунктов есть в Украине. Среди них и Кицевка — село на Харьковщине, не имеющее ничего общего с котами. Однако имеет свою рукотворную пустыню.

Расположено оно в 50 км от Харькова и 15 км от Чугуева. У деревни длинная история — основана еще в 1702 году. В наше время ему пришлось пережить немало бед — в 2022 году Кицевку оккупировали россияне, сейчас село освобождено.

Кицевская пустыня

Жемчужина Кицевки – ее пустыня. Полупустынные ландшафты образованы рекой Северский Донец. Они напоминают дюны и заставляют почувствовать себя как в Сахаре, только тут не так пусто и жарко. Это место не было слишком туристическим. Еще с середины прошлого века и до 90-х годов здесь был танковый полигон. И до полномасштабного вторжения здесь иногда находили неразорвавшиеся снаряды.

Однако небольшой размер пустыни (длина около 5 км и ширина 2,3 км) и перепад высот дюн в 30-50 метров всегда привлекали сюда ценителей экстрима и фотографов. Ведь солнечный свет на рассвете и закате создавали здесь идеальные условия для съемки.

Пустыня находится южнее самого села Кицевка. А если после прогулки по пустыне есть желание посидеть у воды — рядом с Кицевкой протекает приток Северского Донца, река Большая Бабка.

Почему село — Кицевка

Происхождение названия Кицевка не имеет ничего общего с котами. Краеведы считают, что топоним происходит от фамилий первых поселенцев – Кицаков и Киценков. Именно они, по преданию, основали хутор, который впоследствии превратился в деревню. В мир животных напрямую отсылает другое название местности — Жаботиновка. Так называют западную окраину Кицевки, где действительно до сих пор много жаб.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом населенном пункте на Харьковщине, которым могли пугать маленьких детей. Это поселок Бабаи, но нечисти там нет.