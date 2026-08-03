Деревянный дом с редким декором: в Чернигове среди многоэтажек спрятан столетний особняк

Один из деревянных особняков Чернигова, мимо которого не пройти

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В Чернигове на улице Киевской во дворе многоэтажек можно увидеть особняк Спановского. Это не единственный деревянный дом в городе, который пережил не одно десятилетие. Но точно один из самых необычных.

"Телеграф" расскажет, что это за особняк и чем он примечателен.

Особняк Спановского считается памятником архитектуры местного значения. Его построили приблизительно в 1913 году в районе Ковалевка. Тогда это была окраина Чернигова, где селились обеспеченные горожане — купцы и дворяне. Дом принадлежал представителю польского шляхетского рода Василию Константиновичу Спановскому.

Киевская улица в Чернигове, начало XX ст. Фото: Черниговский областной исторический музей

Изначально это была полноценная усадьба. Кроме жилого дома здесь были ограда и хозяйственное помещение для карет, но до наших дней они не сохранились.

Здание одноэтажное, деревянное, срубное, прямоугольной формы. Главный фасад — с пятью окнами, но оформлен он не совсем обычно. Над боковыми окнами есть два декоративных фронтона, а вход с восточной стороны сделан в виде заметного портала. Со двора сохранилась открытая веранда-терраса.

Особняк Спановского. Фото: Чернігівщина Туристична

Комнаты внутри идут последовательно и расположены симметрично вокруг гостиной и столовой. Такая схема была типичной для домов того времени.

Главное, что выделяет особняк Спановского — резьба с символами, которые редко встречаются вместе. Под окнами можно увидеть орнамент "заходящее солнце", который раньше считался защитным знаком. Над окнами — изображения лиры. А фронтон украшен мотивом в виде пальмовой ветви, пришедшим из античной архитектуры.

Лиры над окнами. Фото: freckle06.livejournal.com

В 90-х годах дом арендовала религиозная община. Здесь сделали ремонт, обустроили крыльцо и поддерживали здание более десяти лет. Затем из-за отсутствия отопления дом опустел. В 2019 году Черниговский облсовет выставлял особняк на продажу. На электронном аукционе цена снижалась с 1 241 100 грн до 6 205 грн, но покупателей не нашлось. В первой половине 2020 года особняк купила юридическая фирма, но в настоящее время его не используют.

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