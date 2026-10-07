У Києві є будинок із котами у пікантній позі: де його знайти і хто в ньому жив

Старовинний особняк "охороняють" фігури котів

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На Вознесенському узвозі в Києві стоїть старовинний особняк, який привертає увагу не лише дерев’яним різьбленням, а й фігурками котів. За цим незвичайним декором приховується історія будинку, якому в 1980-х роках загрожував знесення.

Особняк за адресою Вознесенський узвіз, 13 відомий під двома назвами: "Будинок Моргилевського" і "Будинок із котами". Друга назва походить від скульптур, якими прикрасили паркан і дах у 1990-х роках.

Двоповерховий будинок збудували у 1893 році. За даними краєзнавчих джерел, він належав родині викладачів Анні та Олександру Лоначевським-Петрунякам. Тривалий час це був прибутковий будинок, де можна було винайняти квартиру.

Фото: Facebook/ДІАЗ Стародавній Київ

Будівля належить до рідкісних для Києва зразків малоповерхового житла "середнього класу" другої половини XIX століття. Такі будинки колись стояли на периферійних вулицях міста, але збереглося їх небагато.

З 1925 по 1942 рік у квартирі №2 цього будинку жив історик архітектури Іполит Моргилевський. Учений вивчав старовинні споруди Києва та Чернігова, досліджував архітектуру Софії Київської та Михайлівського Золотоверхого собору. Саме завдяки імені Моргилевського особняк зберігся, коли подібні малоповерхові дерев’яні будинки в Києві зносили.

Фото: Facebook/ДІАЗ Стародавній Київ

У 1993 році на фасаді будинку встановили бронзову меморіальну дошку з горельєфним портретом ученого. Також у 90-ті роки особняк реконструювали, і дерев’яним залишився лише другий поверх. Водночас на даху будинку та на паркані з’явилися фігури котів.

Фігурки зображують тварин у різних позах та ситуаціях. Один кіт сидить на пічній трубі і ніби дивиться в далечінь. Інший злякано вигнув спину і підтиснув хвіст.

Є кіт-мисливець, що крадеться, рудий кіт, який ліниво потягується, кішка з кошенятами та пара котів, які займаються продовженням роду.

Автор скульптур невідомий.

Раніше "Телеграф" розповідав про старовинний дерев'яний маєток, який стоїть в Чернігові прямо посеред багатоповерхівок.