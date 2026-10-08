Как выглядел первый "АТБ": архивные фото покажут, с чего все начиналось

Первые магазины открыли в Днепре в 1993 году, а позже они получили названия в честь деревьев

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История АТБ началась не с супермаркетов самообслуживания, а с нескольких небольших гастрономов в Днепре. У первых магазинов сети было даже другое название.

"Телеграф" рассказывает, как выглядели эти торговые точки. Изначально они назывались "Клен", "Каштан", "Тополь", "Ясень", "Калина" и "Березка".

Первые гастрономы открыли в Днепре

Согласно официальной истории компании, розничная торговля началась в 1993 году. Тогда в городе открыли первые небольшие магазины – будущие торговые точки сети АТБ. Вначале их было шесть. Впоследствии названия упростили до "Продукты", а магазины начали нумеровать.

Отдельные гастрономы выделялись названиями, связанными с деревьями. В компании шутили, что их заменили более простыми вывесками, когда закончились известные горожанам названия деревьев. В воспоминаниях генерального директора АТБ-Маркет Натальи Шаповаловой упоминается и магазин "Зіронька" ("Звездочка").

Работницы первых гастрономов будущей сети АТБ в Днепре

Первые торговые точки были небольшими, поэтому их формат заметно отличался от современного супермаркета. Это были гастрономы с отделами и прилавками, а не магазины, где покупатели самостоятельно выбирают товары с полок.

Первые магазины "АТБ" носили названия деревьев

К концу 1990-х насчитывалось уже три десятка торговых точек, на базе которых в июле 1999 года была создана компания АТБ-Маркет (сокращенно от АгроТехБизнес). Первые супермаркеты АТБ начали открываться с 2001 года.

Здание магазина с вывеской "Продукты" и логотипом АТБ

Магазин "АТБ" на фото

Как сообщал "Телеграф", в 2016 году в Днепре открыли первый магазин АТБ с черным дизайном, начав эксперимент с новым форматом. Изменения не ограничились внешним видом: именно в таких магазинах первыми начали появляться кассы самообслуживания нового формата.