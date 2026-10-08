Як виглядав перший АТБ: архівні фото покажуть, з чого все починалося

Перші магазини відкрили в Дніпрі 1993 року, а згодом вони отримали назви на честь дерев

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Історія АТБ почалася не з супермаркетів самообслуговування, а з кількох невеликих гастрономів у Дніпрі. У перших магазинів мережі була навіть не така назва.

"Телеграф" розповідає, який вигляд мали ці торгові точки. Спочатку вони називалися "Клен", "Каштан", "Тополя", "Ясень", "Калина" та "Берізка".

Перші гастрономи відкрили в Дніпрі

За офіційною історією компанії, роздрібна торгівля почалася 1993 року. Тоді в місті відкрили перші невеликі магазини – майбутні торгові точки мережі АТБ. На початку їх було шість. Згодом назви спростили до "Продукти", а магазини почали нумерувати.

Окремі гастрономи вирізнялися назвами, пов’язаними з деревами. У компанії жартували, що їх замінили на простіші вивіски, коли скінчилися відомі містянам назви дерев. У спогадах генеральної директорки АТБ-Маркет Наталії Шаповалової згадується й магазин "Зіронька".

Працівниці перших гастрономів майбутньої мережі АТБ у Дніпрі

Перші торгові точки були невеликими, тож їхній формат помітно відрізнявся від сучасного супермаркету. Це були гастрономи з відділами й прилавками, а не магазини, де покупці самостійно обирають товари з полиць.

Перші магазини "АТБ" мали назви дерев

До кінця 1990-х налічувалося вже три десятки торгових точок, на базі яких у липні 1999 року було створено компанію АТБ-Маркет (скорочено від АгроТехБізнес). Перші супермаркети АТБ почали відкриватися з 2001 року.

Будівля магазину з вивіскою "Продукти" та логотипом АТБ

Магазин "АТБ" на фото

Як повідомляв "Телеграф", у 2016 році в Дніпрі відкрили перший магазин АТБ із чорним дизайном, започаткувавши експеримент із новим форматом. Зміни не обмежилися зовнішнім виглядом: саме в таких магазинах першими почали з’являтися каси самообслуговування нового формату.