Як виглядав перший АТБ: архівні фото покажуть, з чого все починалося
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Перші магазини відкрили в Дніпрі 1993 року, а згодом вони отримали назви на честь дерев
Історія АТБ почалася не з супермаркетів самообслуговування, а з кількох невеликих гастрономів у Дніпрі. У перших магазинів мережі була навіть не така назва.
"Телеграф" розповідає, який вигляд мали ці торгові точки. Спочатку вони називалися "Клен", "Каштан", "Тополя", "Ясень", "Калина" та "Берізка".
Перші гастрономи відкрили в Дніпрі
За офіційною історією компанії, роздрібна торгівля почалася 1993 року. Тоді в місті відкрили перші невеликі магазини – майбутні торгові точки мережі АТБ. На початку їх було шість. Згодом назви спростили до "Продукти", а магазини почали нумерувати.
Окремі гастрономи вирізнялися назвами, пов’язаними з деревами. У компанії жартували, що їх замінили на простіші вивіски, коли скінчилися відомі містянам назви дерев. У спогадах генеральної директорки АТБ-Маркет Наталії Шаповалової згадується й магазин "Зіронька".
Перші торгові точки були невеликими, тож їхній формат помітно відрізнявся від сучасного супермаркету. Це були гастрономи з відділами й прилавками, а не магазини, де покупці самостійно обирають товари з полиць.
До кінця 1990-х налічувалося вже три десятки торгових точок, на базі яких у липні 1999 року було створено компанію АТБ-Маркет (скорочено від АгроТехБізнес). Перші супермаркети АТБ почали відкриватися з 2001 року.
Як повідомляв "Телеграф", у 2016 році в Дніпрі відкрили перший магазин АТБ із чорним дизайном, започаткувавши експеримент із новим форматом. Зміни не обмежилися зовнішнім виглядом: саме в таких магазинах першими почали з’являтися каси самообслуговування нового формату.