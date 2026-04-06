Назывались не "АТБ". Где и когда появились первые супермаркеты известной сети

Сейчас сеть насчитывает 1320 магазинов в 22 областях Украины

Сеть маркетов "АТБ" настолько привычна для украинцев, что мало кто задумывается, как и где она появилась. Интересно, что свое нынешнее название она получила не сразу.

Примечательно, что компания начинала свой путь с шести обычных гастрономов в Днепре. Об этом говорится на официальной странице сети.

Когда появились первые магазины "АТБ"

В 1993 году бизнесмены из Днепра Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун решили превратить обычные гастрономы в мини-маркеты. Однако они не назывались "АТБ", а были известны как "Тополь", "Березка" и "Клен". Впоследствии название вообще упростилось до слова "Продукты".

Первые названия магазинов АТБ

Был период, когда магазины назывались просто "Продукты"

Первый магазин под логотипом "АТБ" начал работу в 1998 году. В 2002 году магазины были реорганизованы в сеть маркеров самообслуживания. Именно сеть "АТБ" стала первой, кто начал работать в формате "дискаунтер" в Украине.

Логотип Симферополь. Фото Википедия

Что значит название "АТБ"

Сама аббревиатура "АТБ" происходит от названия компании "АгроТехБизнес", первоначально специализировавшейся на сельскохозяйственной технике и аграрном бизнесе. Со временем полное название компании стало ООО "АТБ-Маркет", но сокращение "АТБ" больше используется посетителями.

Магазин "АТБ". Фото иллюстративное

Три факта об "АТБ"

Ежедневно в магазинах сети "АТБ" совершают покупки более 4 миллионов украинцев;

Товарооборот компании за 2025 год составил 294,2 млрд. гривен;

По состоянию на начало 2026 года в компании "АТБ" работает 60 тысяч человек, из которых более 48,5 тысяч из работников супермаркетов сети.

Какие планы по расширению сети "АТБ" в 2026 году

"АТБ" имеет весьма амбициозные планы на 2026 год. В частности, достичь количества в 5 тысяч магазинов. Расширение сети планируется на западе Украины. В Ивано-Франковске и Львове запланировано открытие крупных "АТБ" в ТРЦ. Еще одно "АТБ" в торгово-развлекательном центре откроется в Чорткове Тернопольской области.

