Могут ли силой вывести покупателя из "АТБ" во время тревоги: что ответили в сети

Решение в отношении посетителя, который отказывается покидать магазин, принимается на месте

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Во время воздушной тревоги не все супермаркеты сети "АТБ" закрываются, но некоторые могут прекращать работу из соображений безопасности. Покупателей в таком случае просят выйти. В сети объяснили, что будут делать, если посетитель откажется покинуть магазин.

На вопрос "Телеграфа" в чат-боте поддержки "АТБ" ответили, что в каждой такой ситуации решение принимают сотрудники конкретного магазина. "Не проконсультирую по этому вопросу, на месте решают вопрос сотрудники магазина", – ответил работник на вопрос, могут ли покупателя вытолкать силой.

Переписка "Телеграфа" с сотрудником АТБ о действиях во время воздушной тревоги

АТБ не прекращает работу автоматически во время воздушной тревоги, нет также обязательного требования идти в укрытие для сотрудников и покупателей. Важно, что о воздушной тревоге должны оповестить и персонал, и посетителей. Ранее на вопрос "Телеграфа", можно ли переждать обстрел в "АТБ" и получить воду или зарядить телефон, работник ответил утвердительно.