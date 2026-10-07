Скидки в "АТБ": колбаса, колбаски и курятина стали дешевле

Колбасы и курятина станут выгодной покупкой на этой неделе

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В "АТБ" на этой неделе покупателей ждут приятные изменения на ценниках – популярные мясные продукты стали заметно доступнее.

Некоторые товары подешевели сразу на несколько десятков гривен, поэтому тем, кто планирует покупки в ближайшие дни, стоит проверить, что именно сейчас можно взять выгоднее. Подробнее о скидках написал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе".

Среди товаров, которые на этой неделе можно приобрести выгоднее, – куриные крылышки "Своя Лінія". За килограмм теперь придется заплатить 220 грн вместо 299 грн, так что экономия составляет 79 грн.

Более приятные ценники появились и на колбасках для гриля "Мортадельки" "Глобино". Упаковка весом 600 г стоит 150 грн против прежних 199,90 грн – почти на 50 грн дешевле.

Колбаски для гриля "Мортадельки" ТМ "Глобино" весом 600 г

Ощутимо снизилась стоимость и нарезки ассорти "Глобино" весом 180 г. Ее можно взять за 140 грн, хотя ранее цена составляла 199,90 грн, а значит, покупатели сэкономят 59,90 грн.

Еще больше привлекает внимание предложение на колбасу "До пюрешки" "Своя Лінія". Ее цена упала со 140,90 грн до 96 грн – скидка составляет 32%, поэтому это одно из самых выгодных предложений среди мясных продуктов на этой неделе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" подешевели икра, сельдь и крабовые палочки.