Их носили наши бабушки, а теперь хочет молодежь: какие серьги из СССР снова в моде

Стоимость украшений доходит до десятков тысяч гривен

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Винтажные украшения советского периода привлекают украинской молодежи. На некоторые объявления о продаже серебряных серёг с крупными камнями подписаны десятки наблюдателей, а стоимость отдельных лотов достигает нескольких тысяч гривен. Среди предложений – модели с позолотой, хризопразом и золотые изделия 583-й пробы.

Об этом свидетельствуют объявления на аукционной платформе Violity. Число пользователей, следящих за лотами, помогает оценить интерес к конкретным украшениям. Особенно в последнее время такие украшения становятся интересны молодому поколению, ведь с помощью них они дополняют свои образы.

Какие украшения СССР привлекли больше всего внимания

Серебряные серьги с крупным камнем и позолотой

Одно из самых заметных объявлений – серебряные серьги 875-й пробы. В описании указаны советское происхождение, позолота и клеймо "Звезда". На момент проверки цена составляла 7 499 грн, а купить изделие без торгов предлагали за 7 500 грн.

Серебряные серьги с крупным камнем и позолотой. Фото: Violity

Серьги с хризопразом

Ещё один популярный лот – серебряные серьги с хризопразом. Украшение изготовлено из серебра 875-й пробы. На момент проверки за него просили 7 000 грн, а цена покупки без участия в торгах составляла 7 250 грн.

Серьги с хризопразом. Фото: Violity

Серебряные серьги с позолотой

В другом объявлении представлены серьги с крупной вставкой и серебряной основой 875-й пробы. Продавец указал цену 5 999 грн, а купить изделие без торгов можно было за 6 000 грн.

Серебряные серьги с позолотой. Фото: Violity

Золотые серьги 583-й пробы

Внимание привлекли и золотые серьги советского периода. В объявлении была указана цена 32 500 грн. Продавец отмечал, что вставки сохранились в хорошем состоянии, но на изделии есть следы использования и деформация. На момент проверки лот сняли с продажи.

Золотые серьги 583-й пробы. Фото: Violity

Комплект из серёжек и кольца

Винтажный набор с позолотой и вставками, имитирующими александрит, выставляли за 1 850 грн. В описании уточнялось, что серьги не имеют дефектов, однако кольцу нужен ремонт. Согласно странице лота, торги завершились продажей.

Винтажный набор с позолотой и вставками. Фото: Violity

Почему советские украшения привлекают внимание

Советские украшения привлекают молодых любителей винтажа в Украине прежде всего дизайном: характерными для той эпохи формами, крупными цветными вставками и сочетанием серебра с позолотой. Интерес к таким вещам связан и с желанием разобраться в самом изделии – узнать пробу металла по клейму и оценить, насколько хорошо сохранились старые серьги.

Главная особенность этих украшений – узнаваемый облик. Крупная цветная вставка становится центральной деталью серёг, а форма оправы подчёркивает её. Именно такие особенности могут привлечь внимание молодого покупателя, которому интересен винтаж.

Сочетание серебра с позолотой добавляет украшению выразительности. Важны конкретные детали: цвет металла, вставка и характерные для своего времени формы. Возраст помогает отнести вещь к определённой эпохе, но привлекательность зависит от того, как выглядит само изделие.

Как сообщал "Телеграф", среди советских игрушек коллекционеров интересуют куклы, модели автомобилей и ёлочные украшения; особенно высоко оцениваются куклы из прессованной бумажно-древесной массы, изготовленные в 1950–1970-х годах в обзоре коллекционных игрушек. Этот ассортимент показывает, что советский винтаж не ограничивается украшениями: внимание распространяется и на предметы быта и досуга. Например, набор ёлочных украшений в виде попугаев, изготовленный в ГДР, оценивался в 1100 гривен.