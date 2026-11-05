Похищения, пытки и фальшивые деньги: что рассказали в НАБУ об операции "Карфаген"

Следователи выяснили, что участники могли быть причастны к нападениям, похищениям людей и нанесению телесных повреждений

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НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной во время операции "Карфаген". Среди подозреваемых – организатор группировки, высокопоставленные сотрудники СБУ и Национальной полиции, а также представитель криминальной среды.

По данным следствия, организацию создал ранее неоднократно судимый гражданин. К ее деятельности он привлек действующих высокопоставленных должностных лиц Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминального мира.

В САП сообщили, что участники группировки регулярно передавали неправомерную выгоду руководителям правоохранительных органов. Взамен те позволяли им беспрепятственно вести незаконный бизнес.

Кому сообщили о подозрении

Подозрения получили пятеро:

организатор преступной организации;

первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ;

руководитель одного из департаментов Национальной полиции;

заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области;

подчиненный организатора преступной организации.

В зависимости от роли каждому фигуранту вменяют участие в преступной организации, дачу или получение взяток, пытки, изготовление поддельных денег и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Чем занималась группировка

По версии следствия, участники организации под прикрытием правоохранителей обеспечивали работу мошеннических колл-центров. Там обманывали граждан Украины и иностранцев. Группировка также продавала наркотики, незаконно изготавливала контрафактные сигареты и поддельную иностранную валюту.

Следователи выяснили, что участники могли быть причастны к нападениям, похищениям людей и нанесению телесных повреждений в интересах преступной организации. По предварительным данным, в группировку входили не менее 12 человек. Досудебное расследование продолжается.

В САП подчеркнули: подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщал "Телеграф", по делу "Карфаген" следствие описывает схему, в которой участники организации передавали неправомерную выгоду руководителям правоохранительных органов, чтобы обеспечить бесперебойную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. По этим данным, колл-центры обманывали граждан Украины и иностранцев. Как сообщается, к организации привлекли не менее 12 человек, в том числе действующих должностных лиц СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции. После публикации новых подробностей дела глава СБУ Александр Поклад сообщил об увольнении двух сотрудников Службы безопасности, фигурирующих в расследовании НАБУ.