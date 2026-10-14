Їх носили наші бабусі, а тепер хоче молодь: які сережки із СРСР знову в моді

Вартість прикрас сягає десятків тисяч гривень

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Вінтажні прикраси радянського періоду приваблюють українську молодь. На деякі оголошення про продаж срібних сережок з великим камінням підписано десятки спостерігачів, а вартість окремих лотів сягає кількох тисяч гривень. Серед пропозицій – моделі з позолотою, хризопразом та золоті вироби 583 проби.

Про це свідчать оголошення на аукціонній платформі Violity. Число користувачів, що стежать за лотами, допомагає оцінити інтерес до конкретних прикрас. Особливо останнім часом такі прикраси стають цікавими для молодого покоління, адже за допомогою них вони доповнюють свої образи.

Які прикраси СРСР привернули найбільшу увагу

Срібні сережки з керамікою і позолотою.

Одне з найпомітніших оголошень – срібні сережки 875 проби. В описі вказані радянське походження, позолота та тавро "Зірка". На момент перевірки ціна становила 7499 грн, а купити виріб без торгів пропонували за 7500 грн.

Срібні сережки з керамікою і позолотою. Фото: Violity

Сережки з хризопразом

Ще один популярний лот – срібні сережки із хризопразом. Прикраса виготовлена зі срібла 875 проби. На момент перевірки за нього просили 7000 грн, а ціна купівлі без участі у торгах становила 7250 грн.

Сережки з хризопразом. Фото: Violity

Срібні сережки з фіанітами.

В іншому оголошенні представлені сережки з великою вставкою та срібною основою 875-ї проби. Продавець вказав ціну 5999 грн, а купити виріб без торгів можна було за 6000 грн.

Срібні сережки-підвіски з позолотою. Фото: Violity

Золоті сережки з діамантами.

Увагу привернули й золоті сережки радянського періоду. В оголошенні було вказано ціну 32 500 грн. Продавець зазначав, що вставки збереглися у хорошому стані, але на виробі є сліди використання та деформація. На момент перевірки лот зняли із продажу.

Золоті сережки з діамантами. Фото: Violity

Комплект із сережок та кільця

Вінтажний набір із позолотою та вставками, що імітують олександрит, виставляли за 1 850 грн. У описі уточнювалося, що сережки немає дефектів, проте кільцю потрібен ремонт. Згідно зі сторінкою лота, торги завершилися продажем.

Урожай набір з позолотою та вставками. Фото: Violity

Чому радянські прикраси привертають увагу

Радянські прикраси приваблюють молодих любителів вінтажу в Україні насамперед дизайном: характерними для тієї епохи формами, великими кольоровими вставками та поєднанням срібла із позолотою. Інтерес до таких речей пов’язаний і з бажанням розібратися у самому виробі – дізнатися пробу металу по тавру та оцінити, наскільки добре збереглися старі сережки.

Головна особливість цих прикрас – відомий вигляд. Велика кольорова вставка стає центральною деталлю сережок, а форма оправи підкреслює її. Саме такі особливості можуть привернути увагу молодого покупця, який цікавить вінтаж.

Поєднання срібла з позолотою додає прикраси виразності. Важливими є конкретні деталі: колір металу, вставка та характерні для свого часу форми. Вік допомагає віднести річ до певної ери, але привабливість залежить від того, як виглядає сам виріб.

Як повідомляв "Телеграф", серед радянських іграшок колекціонерів цікавлять ляльки, моделі автомобілів та ялинкові прикраси; особливо високо оцінюються ляльки з пресованої паперово-деревної маси, виготовлені в 1950-1970-х роках в огляді колекційних іграшок. Цей асортимент показує, що радянський вінтаж не обмежується прикрасами: увага поширюється на предмети побуту та дозвілля. Наприклад, набір ялинкових прикрас у вигляді папуг, виготовлений у НДР, оцінювався у 1100 гривень.