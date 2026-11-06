Россияне атаковали мосты Запорожья: чем особенны переправы через Днепр

Послевоенные железобетонные арки и современная переправа с опорой высотой 166 метров – как город получил эти сооружения

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6 ноября в Запорожье, по сообщениям местных Telegram-каналов, атаковали мосты через Днепр. В частности, перекрыто движение по мосту Преображенского.

Еще 5 ноября около 16:30 мониторинговые каналы предупреждали об угрозе запланированного вражеского удара по мосту Преображенского и Вантовому мосту. Это переправы разных эпох, которые обеспечивают транспортное сообщение через Днепр и остров Хортицу. "Телеграф" рассказывает, чем особенны эти переправы, как они выглядят и какую роль играют в транспортной системе Запорожья

Мосты Преображенского: четыре арки и одна большая

Мосты Преображенского построили в 1949–1952 годах через Новый и Старый Днепр, соединив берега города с Хортицей. Проект разработал инженер Борис Преображенский, в честь которого переправы и получили название, рассказывает туристический портал Запорожья.

Их узнаваемая особенность – железобетонные арки и два уровня движения. Верхний ярус предназначен для железной дороги, нижний – для автомобилей и пешеходов. Мост через Новый Днепр имеет четыре арки, общую длину 560 метров и высоту 54 метра.

Переправа через Старый Днепр выглядит иначе: у нее одна большая арка, а длина моста составляет 228 метров. На момент строительства это был крупнейший одноарочный железобетонный мост в Украине. Обе конструкции рассчитывали на совместную нагрузку от поездов и автомобилей.

Мосты Преображенського. Фото: zprz.city

Как дефицит стали определил конструкцию переправ

Предыдущие стальные переходы были разрушены во время Второй мировой войны. Для новых мостов не хватало высокопрочной стали, поэтому выбрали железобетон. Строители применили послойное бетонирование, блочное армирование и блочную опалубку – новаторские для того времени решения для сооружений с такими пролетами.

Подготовка к строительству продолжалась в 1946–1948 годах: саперы и водолазы очищали реку от более чем 12 тысяч тонн разрушенных конструкций и обезвреживали мины и бомбы, пишет Inform.zp.ua. Во время бетонирования деревянную опалубку приходилось укрывать мешковиной и круглосуточно поливать водой, чтобы она не деформировалась и не трескалась от жары.

Арки сделали полыми: внутри каждой проложили по три сквозных туннеля. Торжественное открытие мостов состоялось 31 декабря 1952 года. Переправа через Старый Днепр сохраняла первенство среди самых длинных одноарочных мостов Украины до 1974 года, когда в Запорожье построили новый Арочный мост.

Вантовый мост: высокая опора и почти 20 лет строительства

Первые планы новых мостов через Днепр в Запорожье появились еще в 1965 году, а Кабинет Министров утвердил проект в 2003-м, рассказывает "Відбудова. Запоріжжя". Строительство автомагистрали начали 30 августа 2004 года и сначала рассчитывали завершить за пять лет. Вместо этого работы затянулись, а в 2014 году остановились из-за нехватки финансирования.

Полноценное строительство возобновили в 2020 году в рамках программы "Большое строительство". В декабре того же года открыли первую часть балочного моста через Старый Днепр, а 22 января 2022 года – первую часть Вантового моста от Хортицы до левого берега. На открытии президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность нового сообщения для жителей города.

"Сегодня мы соединяем центр Запорожья и Хортицкий район. Каждый день жители будут быстрее и удобнее добираться на работу и учебу. Важно сказать, что наша конечная цель – полностью достроить мосты", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В силуэте Вантового моста доминирует основная опора высотой 166 метров – примерно как 50-этажный небоскреб. Металлическое основание весит около 5200 тонн, а общая масса конструкции превышает 6000 тонн. До полномасштабного вторжения вечером мост подсвечивали разными цветами и украинским орнаментом. Весь комплекс планировали завершить до 24 августа 2022 года, но этим планам помешала полномасштабная война.

Вантовый мост

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