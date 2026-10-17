Забудьте про батарею и фен: как правильно сушить мокрую обувь после дождя

Быстрая сушка может испортить обувь

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Осенняя погода непредсказуема. Даже короткая прогулка под дождем может окончиться тем, что обувь промокнет насквозь. Многие сразу ставят его на батарею или берутся за фен, чтобы как можно быстрее высушить. Но так можно испортить обувь. Безопаснее сушить его медленно.

Почему нельзя сушить обувь феном или на батарее

Высокая температура быстро убирает влагу с поверхности, но не гарантирует, что вода равномерно улетучится из глубоких слоев, отмечает портал Super Express . Натуральная кожа после такого воздействия становится очень жесткой и начинает сильно трескаться в местах сгибов. Синтетические материалы могут полностью утратить первоначальную форму. Сильный нагрев способен разрушить и заводской клей, соединяющий подошву с остальной обувью.

Бытовой фен на максимальной мощности создает такой же риск: горячий воздух направлен на одну точку и может безвозвратно пересушить материал. Поэтому специалисты советуют сушить обувь при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом помещении и подальше от электрических обогревателей и радиаторов. Толстой натуральной коже может потребоваться до 24 часов, чтобы полностью высохнуть.

Как сушить обувь, промокшую под сильным дождем

Вернувшись домой, сразу снимите обувь и вымойте ее. Если есть шнурки, ослабьте их или снимите, а стельки, если они не прикреплены намертво, извлеките. Так свежий воздух быстрее проникнет внутрь. Затем осторожно промокните обувь мягким полотенцем или хлопчатобумажной тканью. Замшу и щекотливую кожу не трите: во влажном состоянии их легче повредить. В сильно промокшую обувь можно положить бумажные полотенца или газету – они впитают лишнюю воду. Заменяйте бумагу, как только она намокнет, и не набивайте обувь слишком плотно, чтобы не деформировать верх.

Вместо бумаги можно использовать пакетики с силикагелем, которые изготовители обычно кладут в коробки с обувью.

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Оставьте обувь в просторном, хорошо проветриваемом месте и время от времени проверяйте, не пора ли заменить бумажный наполнитель. Не обувайтесь, если внутри обувь еще ощутимо влажная. Это снизит комфорт, может привести к болезненным мозолям и создать условия для размножения бактерий, вызывающих неприятный запах. Когда обувь полностью высохнет, нанесите на нее защитное средство. Учтите, что для натуральной кожи, деликатной замши и современных синтетических материалов нужны разные средства ухода.

Медленная сушка помогает сохранить структуру обуви и продлить срок службы. Спешка и высокая температура, напротив, могут ему повредить.