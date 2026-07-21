Не выбрасывайте белый пакетик из коробки с обувью: вот для чего нужен силикагель

Это средство может спасти мокрый телефон, документы и не только

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Каждый, кто покупал новую обувь, сумку или технику, хоть раз держал в руках маленький белый пакетик с надписью "не есть". Очень часто он тут же отправляется в мусор — а зря. Силикагель, который производители кладут в упаковку, способен решить сразу несколько бытовых проблем, связанных с влажностью.

Об этом пишет словацкое издание Sikovnik.sk. Специалисты объясняют, что этот пористый материал умеет "забирать" влагу из воздуха и удерживать ее внутри себя.

Поверхность силикагеля способна связывать удивительно большое количество воды. Именно поэтому он эффективен там, где привычная "сушка на батарее" приносит больше вреда, чем пользы, например, для кожаной обуви или электроники.

Как использовать силикагель дома

Сушка мокрой обуви. Выньте стельки и шнурки, положите внутрь 4–8 пакетиков с силикагелем и оставьте на ночь. Обувь высохнет без повреждений.

Выньте стельки и шнурки, положите внутрь 4–8 пакетиков с силикагелем и оставьте на ночь. Обувь высохнет без повреждений. Обувной шкаф. 2–6 пакетиков, разложенные по углам, избавят от затхлого запаха, который появляется из-за влаги.

2–6 пакетиков, разложенные по углам, избавят от затхлого запаха, который появляется из-за влаги. Украшения. Силикагель в шкатулке защитит серебро и другие металлы от потускнения, особенно если шкатулка стоит в ванной.

Силикагель в шкатулке защитит серебро и другие металлы от потускнения, особенно если шкатулка стоит в ванной. Сыпучие продукты. Пакетик рядом с рисом, мукой или сушеными грибами убережет их от влаги. При этом помните, что силикагель нельзя класть прямо в продукты.

Пакетик рядом с рисом, мукой или сушеными грибами убережет их от влаги. При этом помните, что силикагель нельзя класть прямо в продукты. Документы и фотографии. Несколько пакетиков в коробке с бумагами, которые хранятся в сыром помещении, снижают риск появления плесени.

Несколько пакетиков в коробке с бумагами, которые хранятся в сыром помещении, снижают риск появления плесени. Фототехника и мелкая электроника. Пакетик в сумке для камеры или чехле для наушников защищает технику от конденсата.

Пакетик в сумке для камеры или чехле для наушников защищает технику от конденсата. Мокрый телефон. Выключите устройство, извлеките SIM-карту и, если возможно, батарею, вытрите его снаружи и оставьте на 24–48 часов в контейнере с силикагелем. Это безопасный способ спасти телефон от влаги.

Силикагель можно найти в коробке с обувью или в новых сумках. Фото из открытых источников

Можно ли использовать силикагель повторно

При желании силикагель можно "оживить", просушив его в духовке при температуре около 120°C в течение 1–2 часов. Но делать это можно только с герметичными пакетиками без синих индикаторов и не оставлять их без присмотра.

И главное правило — силикагель нужно в недоступном для детей и животных месте, так как вдыхание пыли или проглатывание шариков опасно для здоровья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего нужна синяя сторона ластика.