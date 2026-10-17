Забудьте про батарею та фен: як правильно сушити мокре взуття після дощу

Швидке сушіння може зіпсувати взуття

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Осіння погода непередбачувана. Навіть коротка прогулянка під дощем може закінчитися тим, що взуття промокне наскрізь. Багато хто одразу ставить його на батарею або береться за фен, щоб якнайшвидше висушити. Але так можна зіпсувати взуття. Безпечніше сушити його повільно.

Чому не можна сушити взуття феном або на батареї

Висока температура швидко прибирає вологу з поверхні, але не гарантує, що вода рівномірно випарується з глибоких шарів, зазначає портал Super Express . Натуральна шкіра після такого впливу стає дуже жорсткою і починає сильно тріскатися у місцях згинів. Синтетичні матеріали можуть повністю втратити первісну форму. Сильне нагрівання здатне зруйнувати й заводський клей, який з'єднує підошву з рештою взуття.

Побутовий фен на максимальній потужності створює такий самий ризик: гаряче повітря спрямоване на одну точку й може безповоротно пересушити матеріал. Тому фахівці радять сушити взуття за кімнатної температури, у добре провітрюваному приміщенні й подалі від електричних обігрівачів і радіаторів. Товстій натуральній шкірі може знадобитися до 24 годин, щоб повністю висохнути.

Як сушити взуття, що промокло під сильною зливою

Повернувшись додому, одразу зніміть взуття й вимийте його. Якщо є шнурки, послабте їх або зніміть, а устілки, якщо вони не прикріплені намертво, вийміть. Так свіже повітря швидше проникне всередину. Потім обережно промокніть взуття м'яким рушником або бавовняною тканиною. Замшу й делікатну шкіру не тріть: у вологому стані їх легше пошкодити. У сильно промокле взуття можна покласти паперові рушники або газету – вони вберуть зайву воду. Замінюйте папір, щойно він намокне, і не набивайте взуття надто щільно, щоб не деформувати верх.

Замість паперу можна використовувати пакетики із силікагелем, які виробники зазвичай кладуть у коробки з взуттям.

Фото згенеровано ШІ

Залиште взуття у просторому, добре провітрюваному місці й час від часу перевіряйте, чи не пора замінити паперовий наповнювач. Не взувайтеся, якщо всередині взуття ще відчутно вологе. Це знизить комфорт, може призвести до болючих мозолів і створити умови для розмноження бактерій, що спричиняють неприємний запах. Коли взуття повністю висохне, нанесіть на нього захисний засіб. Зважайте, що для натуральної шкіри, делікатної замші й сучасних синтетичних матеріалів потрібні різні засоби догляду.

Повільне сушіння допомагає зберегти структуру взуття та продовжити строк його служби. Поспіх і висока температура, навпаки, можуть йому зашкодити.