В самые трудные времена важно быть вместе: 22 октября состоится 10-й Украинский Женский Конгресс

Организаторы приглашают присоединяться онлайн

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Несмотря на постоянные обстрелы, перебои с электроснабжением и ежедневные потери, более тысячи женщин и мужчин подали заявки на участие в 10-м Украинском Женском Конгрессе, который состоится 22 октября в Киеве. Это рекордное количество заявок за всю историю Конгресса, сообщает пресс-служба УЖК.

"Мы долго думали, каким должен быть Конгресс этого года. Когда ежедневно приходят новости об обстрелах и погибших, очень непросто говорить о больших событиях и празднованиях юбилеев. Но более тысячи заявок показали нам, насколько людям нужна эта встреча.

Сегодня особенно важно поддержать женщин, на которых держится так много. Поговорить об их ответственности и смелости, о женском вкладе в стойкость государства, о жизни, несмотря на войну", – отметила соучредительница Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

В этом году Украинский Женский Конгресс состоится под названием "От исключений к новым стандартам" и соберет более 45 украинских и международных спикеров. В программе – семь дискуссионных платформ, специальный диалог, хардток, презентации и выступление творческого объединения МУР.

"На десятилетие принято оглядываться назад, подводить итоги. А мы не будем. Потому что сегодня важнее, что будет дальше. Мы хотим, чтобы изменения, которые произошли за эти десять лет, остались с нами, чтобы женщинам больше не приходилось быть исключениями. Чтобы исключения стали новыми стандартами. Вот о чем наш 10-й Конгресс", — рассказала соучредительница и директор УЖК Светлана Войцеховская.

Темы дискуссий 22 октября:

"Молодежь: Смелость выбирать" с участием молодых девушек и парней, которые уже сейчас берут на себя ответственность за будущее страны;

"Смелость воевать" — с женщинами, которые служат в Силах Обороны;

"Смелость расти" о предпринимателях, которые, несмотря на сложное время, находят возможности расти, масштабировать свой бизнес;

"(Так называемая) неженская работа" с женщинами, которые переквалифицировались и ныне работают в тех сферах, что раньше считались мужскими;

"Видимый и невидимый труд" об экономике ухода: невидимое второе изменение для женщин, ухаживающих за детьми, родителями, ранеными;

"Культура как стратегия" о том, что во время войны культура стала вопросом безопасности, устойчивости и идентичности;

"От исключений к новым стандартам… и обратно?", в которой мы исследуем, почему ответственность женщин растет, а их влияние на принятие решений не всегда.

Среди специальных событий – презентации ответственного бизнеса, специальный диалог между демографами и чиновниками по поводу человеческого капитала, а также музыкальное выступление творческого объединения МУР, которое состоится при поддержке партнера Конгресса ПриватБанка.

Традиционно во время Конгресса вручат отличие имени Мэри О’Хейген за выдающиеся достижения в сфере гендерного равенства и женского лидерства. Имя четвертой лауреатки будет объявлено на мероприятии.

"Гендерное равенство — это часть нашего движения в Европейский Союз. За последние десять лет Украина действительно многое сделала: изменилось законодательство, выросло представительство женщин в политике, открылись новые возможности в разных сферах. Украинский Женский Конгресс был и остается одной из площадок, где предлагают решения и продвигают изменения. Но важно не останавливаться. Наша задача — сделать равные права и возможности привычной частью жизни в Украине", – отметила Мария Ионова, соучредительница Украинского Женского Конгресса.

Регистрация на офлайн-участие в Конгрессе уже завершена. Организаторы приглашают присоединиться онлайн. Прямая трансляция начнется 22 октября в 12:00 на информационных ресурсах Украинского Женского Конгресса.

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Украинский Женский Конгресс с 2017 года является национальной площадкой, которая формирует повестку дня женского лидерства и гендерной политики для государственных органов, местных общин, частного и общественного секторов, медиасообщества, а также привлекает международные женские и правозащитные организации, лидеров мнений к продвижению принципов равенства.