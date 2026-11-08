Йодированная, морская или обычная каменная: какую соль лучше ставить на стол

Разные варианты отличаются не только цветом и размером кристаллов

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В украинских магазинах продают несколько видов пищевой соли: привычную каменную, йодированную, морскую и даже розовую гималайскую. Они различаются происхождением, обработкой, цветом и размером кристаллов. Но делает ли это какой-то один вид принципиально лучше остальных? Разбираемся, чем они отличаются.

Каменная соль – один из самых распространённых вариантов. Её добывают из подземных месторождений, затем измельчают и очищают. В зависимости от степени обработки соль бывает крупного и мелкого помола. Её используют для приготовления самых разных блюд.

Йодированная соль отличается от обычной добавлением соединений йода. Основой для неё может служить как каменная, так и морская соль. Внешне она почти не отличается от привычной поваренной, а информацию о добавке производитель указывает на упаковке.

Морскую соль получают, выпаривая морскую воду. В ней могут содержаться небольшие количества других минералов – магния, калия и кальция. Однако, как отмечает Центр общественного здоровья Украины, их содержание незначительно. Морская соль бывает разного помола: от мелких кристаллов до крупных хлопьев.

Отдельно стоит сказать о розовой гималайской соли. Её необычный оттенок объясняется присутствием оксидов железа. Соль добывают из месторождений и используют как для приготовления еды, так и для украшения готовых блюд.

Чем отличаются разные виды соли

По информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, основу большинства видов соли составляет хлорид натрия. Они различаются главным образом происхождением, степенью обработки, текстурой и дополнительными компонентами.

Каменная – отличается способом добычи и помолом.

Йодированная – содержит добавленные соединения йода.

Морская – получается при выпаривании морской воды и может содержать минеральные примеси.

Гималайская розовая – приобретает характерный цвет благодаря природным примесям.

Высокая цена или необычный внешний вид не обязательно означают, что перед покупателем принципиально другой продукт. При выборе соли можно ориентироваться на её состав, размер кристаллов и то, как её планируют использовать в кулинарии.

Виды соли различаются происхождением, обработкой и размером кристаллов

Как сообщал "Телеграф", на подоконник ставят миску с 200–300 граммами соли крупного помола, чтобы осушать воздух.