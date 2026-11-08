"Рекламное извращение" в "Холостяке" разделило украинок: что произошло?

Провал или удачный маркетинговый ход?

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В сети раскритиковали сцену из "Холостяка" с Вячеславом Кравцовым: девушки ели кисломолочный творог "БІЛО" (официальный спонсор нового сезона реалити-шоу на телеканале СТБ) руками из пакета, как снеки. Способ подачи продукта вызвал споры: одни зрительницы сочли рекламную интеграцию странной, другие узнали собственную привычку.

Среди тех, кто возмутился эпизодом, – автор аккаунта ulyana.ivanova, опубликовавшая пост в Threads. Она обратила внимание на то, что участницы едят творог руками из пакета, сидя на диванах в гостиной.

"Ну окей, кринж в сценариях – это фундамент шоу. Но есть на диванах в гостиной кисломолочный творог руками из пакета – просто какое-то рекламное извращение. Маркетологи, алло! Это меня одну подкинуло?" – написала ulyana.ivanova.

Автор ulyana.ivanova возмутилась способом подачи спонсорского продукта

Что зрительниц смутило в рекламе

Претензия автора поста касалась именно того, как продукт показали в кадре. Упаковка творога в руках девушек стала поводом обсуждать рекламную сцену, а не романтическую линию.

"Тоже кринжевала вчера, что они творог руками едят", – написала Ирина Викторовна.

В обсуждении столкнулись разные взгляды на привычку есть творог руками

В других комментариях над интеграцией иронизировали. Пользовательница Polina написала о сработавшем маркетинге и покупателях, которые якобы уже побежали за продуктом.

Рекламная сцена стала поводом для ироничных комментариев

Почему другие зрительницы не увидели ничего странного

Часть комментаторов объяснила, что сама ест такой творог без ложки. Пользовательница lomakaterina связала это с его консистенцией: по ее словам, продукт задуман так, чтобы его ели крупными комками.

Одна из зрительниц объяснила подачу творога его консистенцией

"Кстати, этот творог большими комками, так что я тоже так его ела", – написала ksenia.

Некоторые зрительницы рассказали, что сами едят творог прямо из упаковки

Вера Александровна тоже рассказала, что иногда ест творог таким способом. Пользовательница IStray_kids143 при этом разделила впечатление от сцены и отношение к продукту: по ее словам, выглядит это странно, но сам творог ей нравится.

Кто стал героем сезона

Главный герой "Холостяка" Вячеслав Кравцов известен выступлениями за баскетбольную сборную Украины. Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей: в опубликованном рейтинге у него 86 игр.

Как сообщал "Телеграф", премьера 15-го сезона "Холостяка" с Кравцовым вызвала в сети волну шуток. Внимание украинцев привлекли рост баскетболиста, неожиданные знакомства и подарки.