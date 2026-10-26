Дело не только в ткани: какой зонтик покупать, чтобы он не сломался после первого же ливня

Какие купола лучше защищают от дождя и как правильно сушить зонтик

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В первой части интервью с известным полтавским сапожником, постоянным консультантом нашего издания Николаем Фокиным, который занимается также ремонтами зонтов, мы говорили о том, как выбрать качественный зонт, почему система "антиветер" это не всегда о надежности, почему не все зонтики подлежат ремонту…

Продолжая тему, делаем акцент на купола: какие ткани действительно защищают от дождя, почему мастера неохотно берутся их чинить, как лучше сушить зонты, чтобы они не потеряли товарный вид.

Нейлон, полиэстер или эпонж: что выбрать?

— Николай, купола зонтов подлежат ремонту или замене?

— Как говорится, овчинка выделки не стоит. Обычно даже для того, чтобы заменить спицу, зонтик нужно полностью разобрать – это связано с его конструкцией.

Кстати, у долговечных зонтов первыми выходят из строя именно купола. Мастера практически не берут их в ремонт, потому что это муторное дело. А у более дешевых, даже если они просто лежат в упаковке, в местах сборки часто теряется водостойкость, то есть способность защищать от дождя. Да и вид у них совсем непрезентабельный. Разрывы не зашиваются, это выглядит безобразно. Кроме того, на ткани типа плащевки остаются дырки от иглы, также пропускающие влагу.

А чтобы сшить новый купол, нужно провести сложные математические расчеты, и не дай Бог, где-то промахнуться хотя бы на пару миллиметров — вся работа пойдет насмарку: в одном месте ткань будет провисать, в другом — сильно натягиваться и не давать куполу открываться.

Когда-то у меня была идея реставрировать купола у старых советских и японских зонтов с исправными механизмами. Но прикинул, что это обойдется в 700 гривен, кучу переведенной ткани и головной боли, поэтому отказался от этого мысли.

Николай Фокин

— От ткани купола многое зависит?

— Да, это очень важно. Ткань для разных типов зонтов должна быть крепкой и способной сохранять свою форму в течение долгого времени. За это отвечает состав материи, ее плотность, качество и тип швов (двойные или тройные). Чем выше плотность, тем прочнее материал и тем меньше вероятность разрывов.

Самая распространенная ткань для зонтов – нейлон. Он дешевый, но при этом плотный и достаточно прочный. Полиэстер выглядит гораздо более изящным, но это худший вариант по параметрам надежности. Отличить полиэстер можно по переплетению ткани, поскольку рисунок сделан из разноцветных нитей.

Самая прочная ткань – эпонж, похожая на плащевку. Ее особенность состоит в том, что вода с нее скатывается каплями вниз. Этим же качеством обладает также ткань с тефлоновой пропиткой.

Остаются популярные модели с прозрачными куполами, изготовленные из поливинила/винила (прозрачной пленки/пластика), которые позволяют видеть дорогу во время дождя и хорошо подходят под рисунки и принты.

В качестве защиты от солнца и от легкого дождя используют зонтики из атласа или атлас-сатина – гладкой, блестящей ткани, которая имеет эффектный вид и глубокие переливы. К сожалению, купола из нее недолговечны — быстро лопаются.

Популярные купола - прозрачный и из эпонжа

— Какие основные ошибки при эксплуатации и сушке зонта? Например, нужно ли ее сушить полностью открытой?

— В сложенном виде зонтики не сушат. Иначе спицы и другие механизмы, за исключением медных или латунных, очень быстро ржавеют, а материал плесневеет и у него появляется неприятный запах. Однако сушить зонтик надо не полностью открытым, а полузакрытым. Чтобы воздух свободно циркулировал со всех сторон, его нужно повесить на какой-нибудь крючок, а перед тем, как зайти в помещение, энергично стряхнуть влагу. Нельзя сушить вблизи батарей, обогревателей или под прямыми солнечными лучами, иначе ткань испортится, а цвет выгорит.

Когда ремонт не имеет смысла

— Бывало ли в вашей практике так, что стоимость ремонта значительно превышала стоимость самого зонтика, но человек все равно настаивал на ремонте? И почему, по-вашему, люди так держатся за старые вещи?

– Здесь так же, как и с обувью. Есть вещи, которые имеют материальную ценность, а есть духовную: подарил умерший человек или погибший сын. То есть люди держатся за них, как за память.

Обычно, если стоимость ремонта превышает 350 гривен, я отговариваю клиентов. Если вижу, что зонт хорошего качества (советского производства или японский) и его ремонт обойдется в 500-600 гривен, могу взять. В противном случае советую все-таки приобрести что-то современное. Дешевые практически не беру в ремонт. Но если все же клиенты настаивают, то, конечно, иду навстречу.

— Какой самый дорогой или необычный зонтик вам приходилось ремонтировать? Может быть, это был антиквариат, брендовая вещь или зонтик с историей?

— Пару лет назад ко мне пришел мужчина почтенного возраста, чтобы отремонтировать обувь. В руках он держал зонтик-трость, который меня заинтересовал. Когда я его открыл, то сильно удивился — там нечему было ломаться, потому что все детали были сделаны из нержавеющей стали. Купол зонта также был, как новый, хотя мужчина держал его без чехла. Я таких никогда в жизни не видел. Оказалось, более полувека назад на одном из полтавских военных заводов изготовили два экспериментальных зонта-трости. Однако комиссия почему-то не приняла их в производство, поэтому одна из них досталась моему клиенту, занимавшему тогда высокую должность.

Купил несколько десятков зонтов, чтобы… отдать клиентам

— Почему вы взялись за ремонт зонтов?

— Вообще это интересная история. Дело в том, что в помещении моей мастерской когда-то давно ремонтировали зонтики, и полтавчане по привычке шли сюда. А потом, через дорогу, один азербайджанец открыл свою мастерскую по ремонту зонтов, однако у него было мало клиентов, и он предложил мне принимать зонтики по предоплате и отдавать ему в работу. До поры до времени все было хорошо, он платил мне неплохие проценты. А тут как-то пошел ливень, и мне за день принесли больше десятка сломанных зонтов. Несу их своему бизнес-партнеру, а он категорически отказывается их ремонтировать, потому что сам набрал много. У меня, конечно, шок. Что делать? Люди же деньги заплатили… Сел я за компьютер, надеялся, посмотрю несколько видеоуроков на YouTube и отремонтирую сам. Один зонтик разобрал, а собрать не смог, потому что это не так просто. Второй, третий — то же самое. А поломки у каждого были разные. Словом, я вынужден был ехать на рынок "Барабашово" в Харьков и покупать оптом несколько десятков зонтов, чтобы было мне дешевле и чтобы я мог отдать их клиентам взамен испорченных. Объяснял людям ситуацию, претензий, слава Богу, от них не было. Благо, что никто тогда не сдал в ремонт супербрендовых зонтов.

Остальное пытался продать, но это другая история. Факт тот, что у меня такая привычка: когда что-то не удается, я все равно пытаюсь добиваться своего. Так что постепенно научился делать то, чего не делал даже тот азербайджанец.

Чтобы отремонтировать зонт, его надо разобрать

— С чем мастеру труднее всего работать?

— Сложнее всего — с рычагом, особенно в механических зонтиках, потому что там много пружин и руки болят их удерживать. Можно не только спицы поломать, но и руки ранить и в глаза получить удар — пружины часто выстреливают. Поэтому я ухитрился фиксировать рычаги выступом на обувном станке.

Кстати, у нас с сыном есть замысел сделать надежную, долговечную ручку для зонта на 3D-принтере, в которой не было бы распространенных дефектов. Но для этого нужен дорогостоящий принтер, работающий с металлом и литьем. Поскольку сейчас в приоритете оборонка, то изготовление детали, которую мы хотим встроить в пластик, откладываем до Победы.

— В завершение, с каким зонтиком ходит в дождь мастер зонтов?

— У меня их два, и оба старые, механические: один фирмы Doppler, а другой — трость.

Фото предоставлены Николаем Фокиным и из открытых источников