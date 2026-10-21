Какой зонт прослужит годами и почему ломаются современные: мастер объяснил, как выбрать надежный

Как выбрать качественный зонтик и возможно ли отремонтировать сломанный

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Задождило. Собираясь выйти на улицу, вы достаете зонтик и вспоминаете, что так и не отнесли его в ремонт. А попав в мастерскую, понимаете: не вы один такой забывчивый. Поэтому или соглашаетесь ждать несколько дней, или принимаете решение срочно покупать новое ручное устройство для защиты от дождя, хотя это и не входило в ваши планы расходов.

Какой зонт купить, чтобы его цена соответствовала качеству? Какой выбрать: механический, автоматический или суперкомпактный в 4-5 сложений? На какие детали прежде всего следует обращать внимание при покупке: на спицы, стержень или кнопку? Система "антиветер" действительно работает или это маркетинговый ход?

Эти и другие вопросы "Телеграф" задал Николаю Фокину — опытному полтавскому сапожнику, постоянному консультанту нашего издания, который занимается также ремонтами зонтов, сумок и дорожных чемоданов. О сумках и чемоданах мы договорились поговорить позже. А сегодня — все о зонтах.

Миф о популярной системе "антиветер"

— Какие "травмы" зонты получают чаще всего?

— Их самое слабое место — спицы, поскольку обычно они изготовлены из некачественного металла китайского производства. Вы же понимаете: производителям выгодно, чтобы вы чаще покупали их товары, что я неоднократно подчеркивал в интервью на темы обуви.

Часто ломаются ручки. В "автоматах" и "полуавтоматах" — тросы и якоря — основные скрытые элементы внутреннего механизма, отвечающие за раскрытие и фиксацию купола.

Самое слабое место зонта – спицы

Бывает, разбивается колпачок на куполе, если зонтик падает им вниз, поскольку его делают преимущественно из низкокачественного пластика. Также от жесткого удара может разбиться ручка или лопнуть коронка — один из ключевых элементов, к которому крепятся спицы.

В "автоматах" случается, что тросик заедает пружину, если при закрытии купола не нажать кнопку на ручке, а просто потянуть его вниз. Где зажевало, там механизм и застопорился, и зонтик остается в полураскрытом виде.

На "автомате", кстати, кнопка работает вверх и вниз, а на "полуавтомате" только вверх.

— А система "антиветер" правда действует так, как рассказывают? Или это маркетинговый ход?

— Однозначно, маркетинговый ход, направленный на то, чтобы продать товар подороже. Несколько лет назад, когда я начал интересоваться темой зонтов, продавцы мне рассказывали, что на 8 спиц это так себе зонтики, на 9 и 10 — дороже и лучше, а на 12 — супердорогие и супернадежные. А ведь раньше делали зонтики стабильно на 8-9, а то и на 6 спиц, и они практически не ломались. То есть вопрос не в количестве спиц, а в качестве металла.

Ныне популярны зонты на 16 спиц, изготовленных из гибких материалов, в частности, со вставками стекловолокна. Под сильным порывом ветра они действительно не ломаются, а просто выгибают купол наружу и снова возвращаются в исходную форму. Некоторые модели имеют специальные упругие элементы в местах крепежа, чтобы материал не деформировался – они амортизируют резкие порывы ветра. А для повышенной прочности производители используют тройные крепежные элементы или сочетают три различных материала в одной спице. Сами спицы состоят из шести частей, и практически все детали скреплены заклепками. Это и есть система "антиветер".

Так выглядит система "антиветер"

Такие зонтики имеют усиленный стальной каркас, а также двойной купол с ветровым клапаном, что снижает парусность и давление воздуха.

Но есть один нюанс: все детали на эти зонтики производятся обычно в одном месте — в Китае. То есть любая фирма может поставить свой лейбл, но, по сути, ее товар ничем не будет отличаться от других.

Конечно, все продавцы рассказывают о преимуществах своего товара. И о тех же 16 спицах, которые не ломаются, и о том, что они очень надежные, потому что двойные или тройные. И это правда. Однако у зонтов с "антиветром" ломается все остальное. Потому что они тяжелые. Телескопическая система имеет мощную пружину для открывания купола, не предусмотренную для такого веса. Ее не выдерживают ни ручки, ни коронки. Поэтому в них ломается абсолютно все. Но спицы действительно остаются целыми.

Чем меньше функций, тем лучше

— Как выбрать качественный зонтик?

— Это практически нереально. Здесь уж как повезет.

— Ладно. Тогда хотя бы на какие детали – спицы, стержень, кнопку – прежде всего нужно обращать внимание? Или на цену? На фирму?

— В зонтиках цена действительно имеет значение. Если вы приобретаете его за 300-500-700 гривен, то это на удачу. У дешевых часто обнаруживается скрытый брак. Чаще разламываются ручки. Это может быть связано с тем, что они изготовлены из пересушенного пластика, в котором много микротрещин. Хотя выглядят хорошо, как добротно сделанный товар. Сколько выдержит эта ручка? Может, неделю, может, месяц – в зависимости от интенсивности использования. Следовательно, нужна замена. А это большая проблема, потому что новых ручек не бывает, к тому же они разных видов. Мастеру приходится искать их среди устаревших товаров. Вообще рынка запчастей в ремонте зонтов не существует, и в этом проблемы.

Цена зонта имеет значение, говорит мастер

Спицы в общем-то взаимозаменяемы, разве что немного отличаются по размеру, поэтому их можно заменить быстрее.

За годы работы я убедился, что самые качественные зонтики производят английская фирма Zest и австрийская Doppler. Они стоят дорого – самые дешевые до 2000 гривен, самые дорогие – более 7 тысяч. Средняя цена Doppler всегда держится на уровне 50 долларов.

Смело можно покупать зонтики типа "President" или "Антишторм" от фирмы Zest – это большие как мужские, так и женские механические зонтики или зонтики-трости повышенной прочности.

Довольно-таки неплохие зонты Xiaomi. Это прочные складные модели с автоматическим или полуавтоматическим механизмом, изготовленные из качественных водоотталкивающих материалов и усиленных спиц (стекловолокно и сталь). Но у них неразборная ручка – если в ней ломается механизм, то ее нужно только менять, а это дорого.

Зонтики известного итальянского бренда Moschino и китайского Rayan (фабричного производства) также из надежного разряда.

А вот зонт Bellissimo это не итальянский бренд, как могут вам доказывать некоторые продавцы, а китайский. Чего-то особенного ожидать от них не стоит.

— А что можете сказать о популярных когда-то зонтах "Три слона"?

— В связи с глобализацией производства и лицензированием значительная часть товаров под этой маркой сегодня производится в Китае, а оригинальные японские партии встречаются реже и стоят дорого. Поэтому мой вывод: на украинский рынок поступают штампованные "Три слона". Надежных среди них я не встречал.

— Каким зонтам стоит отдавать предпочтение: механическим, автоматическим или суперкомпактным в 4-5 сложений?

— Выбор зонта — не менее важное дело, чем покупка удобной обуви или надежного чемодана. С одной стороны, зонтик – это практичный аксессуар, защищающий от капризов погоды. С другой – стильная деталь, подчеркивающая ваш вкус. У каждой из них есть свои преимущества, а выбор зависит только от ваших потребностей.

Выбор зонта не менее важное дело, чем покупка удобной обуви

Механические самые надежные, хотя и неудобные в носке.

Система полного автомата позволяет открывать и закрывать купол одним нажатием кнопки, что особенно важно, когда вы спешите или попали под ливень.

Полуавтоматические зонтики совмещают преимущества обеих категорий. Купол открывается нажатием кнопки, но закрывается вручную.

Суперкомпактные помещаются даже в карман.

В общем, чем меньше функций у зонта, чем меньше в ней деталей, тем она лучше. Потому что в "механике" могут сломаться разве что спицы и ручка. В "полуавтомате" — спицы, ручка и трос. В "автомате" ломается еще и одна деталь, вмонтированная в ручку.

— Какие из них самые проблемные в ремонте?

— Суперкомпактные, поскольку на них вообще отсутствуют запчасти даже на рынке подержанных товаров, потому что такими конструкциями пользуется небольшой процент потребителей, соответственно, продажи тоже незначительные. Поэтому, чтобы собрать сломанную спицу из нескольких других, приходится что-то придумывать, пересверливать, перетачивать. Не все мастера хотят заморачиваться с этим.

Хотя некоторые из моих клиенток предпочитают не качество, не функциональность и не лейбл, а… дизайн.

P. S. В продолжении этого интервью речь пойдет о том, какие ткани идут на пошив куполов зонтик и какие из них лучше, реально ли их восстановить, как правильно их сушить и т.д.

Фото автора, предоставленные Николаем Фокиным и из открытых источников