Одна замена в тесте – и блины станут тоньше и ажурнее: что добавляют кулинары

Газированная минеральная вода помогает получить тонкие и гибкие блинчики

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Тонкие блины с красивыми ажурными дырочками не всегда удаются с первого раза. Часто причина кроется не в рецепте, а в деталях приготовления. Есть простой секрет: с ним блины получаются тонкими, с кружевными краями и мелкими дырочками.

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Некоторые кулинары заменяют молоко газированной минеральной водой. Но важен и порядок приготовления: тесто замешивают постепенно, дают ему немного постоять, а затем тонким слоем распределяют по горячей сковороде.

Какую воду добавить в тесто

Главный секрет – именно газированная минералка. Как объясняет FeastDelights, с ней блины получаются лёгкими и тонкими, с небольшими дырочками по краям. Обычная негазированная вода для такой ажурной текстуры не подходит.

Для теста понадобятся яйца, мука, сахар, соль, минеральная вода и немного растительного масла. Молоко в этом рецепте не используют. Готовые блины можно подавать со сладкой или несладкой начинкой: они остаются мягкими по краям, поэтому их удобно складывать и сворачивать.

В каком порядке замешивать тесто

Сначала взбейте 2 яйца с 1 столовой ложкой сахара, 0,5 чайной ложки соли и 250 миллилитрами минеральной воды. Затем в несколько приёмов добавьте 250 граммов муки, каждый раз перемешивая тесто венчиком. Так не образуются комочки: прежде чем всыпать следующую порцию муки, убедитесь, что в тесте не осталось сухих участков.

Газированная вода в тесте помогает приготовить тонкие блины с ажурными краями. Фото сгенерировано ИИ

После этого влейте оставшиеся 250 миллилитров газированной воды и добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Перемешайте ещё раз. Если сначала добавить часть жидкости, получится однородная основа, которую потом можно развести до нужной консистенции.

Оставьте тесто на 10–15 минут, чтобы мука впитала влагу. Если после этого оно станет слишком густым, добавьте ложку воды.

Как жарить блины, чтобы края оставались мягкими

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и слегка смажьте маслом. Вылейте на горячую поверхность небольшой половник теста и быстро поверните сковороду, чтобы тесто легло тонким ровным слоем.

Жарьте первую сторону примерно 1–2 минуты. Когда поверхность схватится, а края начнут отходить от сковороды, переверните блин. Второй стороне хватит 30–60 секунд. Готовый блин должен быть слегка золотистым и гибким, без участков сырого теста.

Складывайте блины стопкой на тарелке и накрывайте чистым полотенцем. Так края останутся мягкими.

С чем подать ажурные блины

Для сладкой подачи подойдут творог с ягодами, мёд с лимоном или варенье. Вареньем можно промазывать блины, укладывая их друг на друга, – получится простой блинный торт. Для несладкой начинки возьмите обжаренные грибы.

Остывшие блины можно хранить в холодильнике под крышкой до двух дней. Перед подачей немного разогрейте их.