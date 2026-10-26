К хлебу или мясу: рецепт чесночной намазки с крем-сыром

Обжаренные зубчики придают закуске аромат, петрушка добавляет свежести, а лимонный сок – легкую кислинку

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Намазка на хлеб выручит, когда нужно быстро, вкусно и сытно перекусить. И готовить ее необязательно из мяса или рыбы. Из крем-сыра, чеснока и кунжута получится нежная закуска к свежему хлебу или хрустящим гренкам.

Рецептом поделилась в Instagram кулинарный блогер viktoriia_gotue.

Ингредиенты для чесночной намазки

Для основы понадобится 200 г крем-сыра. К нему добавьте 15–20 зубчиков чеснока, 1–2 ст. л. кунжута и 2–3 ст. л. масла для обжаривания.

Также подготовьте пучок петрушки, соль и паприку. По желанию можно добавить лимонный сок – он придаст намазке легкую кислинку.

Как приготовить намазку с обжаренным чесноком

Высыпьте кунжут на сковороду, добавьте целые очищенные зубчики чеснока и влейте масло. Обжаривайте несколько минут на небольшом огне. Кунжут должен стать золотистым, а чеснок – мягким и ароматным. Переложите содержимое сковороды вместе с маслом в миску. Добавьте крем-сыр, мелко нарезанную петрушку, паприку и соль. Если решили использовать лимонный сок, влейте его на этом этапе. Хорошо разомните все вилкой, смешав мягкий чеснок с сыром и зеленью. Подавайте намазку со свежим хлебом, хрустящими гренками, мясом или овощами.

Чтобы намазка получилась однородной, немного остудите чеснок с кунжутом и только потом смешивайте их с крем-сыром. Готовую закуску подавайте с подсушенным хлебом или гренками, к мясу либо со свежими овощами.

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