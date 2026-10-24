"Мимоза" и рядом не стояла: рецепт бюджетного салата из сардин

Простой рецепт вкусной закуски из доступных ингредиентов

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Для вкусного салата необязательно покупать дорогие продукты. К примеру, из соленого крекера, консервированной сардины и яиц с плавленым сыром можно приготовить закуску, которую можно подать даже на праздничный стол.

Таким рецептом поделилась автор кулинарного блога MariiAm в Instagram.

Что понадобится для салата с крекерами и сардиной

Для основы возьмите 100 граммов соленых крекеров и одну банку консервированной сардины. Также понадобятся 1-2 штуки отварного картофеля, маринованный лук, маринованные огурцы, плавленый сырок и яйца.

Для прослойки понадобится майонез, для украшения – зелень по желанию. Лук и огурцы используются именно маринованные: они добавляют пикантности сочетанию картофеля, рыбы и сыра.

Как собрать слоеный салат

Подготовьте продукты перед сборкой: отварной картофель и яйца очистите и натрите на крупной терке. Нарежьте маринованные огурцы соломкой, подготовьте маринованный лук и плавленый сырок. Сардину разомните вилкой, чтобы ее было удобно распределять поверх крекеров.

Салат с сардиной украсит любой стол. Скриншот Instagram/MariiAm

Выложите соленые крекеры основой салата и смажьте майонезом. Затем распределите сардину и маринованный лук. Следом добавьте отварной картофель, маринованные огурцы, плавленый сырок и яйца. Собирайте закуску слоями, а не перемешивайте ингредиенты в общей миске. Для удобства используйте кулинарное кольцо.

Слоёный салат с сардиной и крекерами можно подать даже на праздничный стол. Скриншот Instagram/MariiAm

Каждый слой промазывайте майонезом. Завершите сборку яичным слоем и по желанию украсьте верх зеленью.

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