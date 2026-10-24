"Мимоза" и рядом не стояла: рецепт бюджетного салата из сардин
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Простой рецепт вкусной закуски из доступных ингредиентов
Для вкусного салата необязательно покупать дорогие продукты. К примеру, из соленого крекера, консервированной сардины и яиц с плавленым сыром можно приготовить закуску, которую можно подать даже на праздничный стол.
Таким рецептом поделилась автор кулинарного блога MariiAm в Instagram.
Что понадобится для салата с крекерами и сардиной
Для основы возьмите 100 граммов соленых крекеров и одну банку консервированной сардины. Также понадобятся 1-2 штуки отварного картофеля, маринованный лук, маринованные огурцы, плавленый сырок и яйца.
Для прослойки понадобится майонез, для украшения – зелень по желанию. Лук и огурцы используются именно маринованные: они добавляют пикантности сочетанию картофеля, рыбы и сыра.
Как собрать слоеный салат
Подготовьте продукты перед сборкой: отварной картофель и яйца очистите и натрите на крупной терке. Нарежьте маринованные огурцы соломкой, подготовьте маринованный лук и плавленый сырок. Сардину разомните вилкой, чтобы ее было удобно распределять поверх крекеров.
Выложите соленые крекеры основой салата и смажьте майонезом. Затем распределите сардину и маринованный лук. Следом добавьте отварной картофель, маринованные огурцы, плавленый сырок и яйца. Собирайте закуску слоями, а не перемешивайте ингредиенты в общей миске. Для удобства используйте кулинарное кольцо.
Каждый слой промазывайте майонезом. Завершите сборку яичным слоем и по желанию украсьте верх зеленью.
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