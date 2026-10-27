Одна заміна в тісті – і млинці стануть тоншими й ажурнішими: що додають кулінари

Газована мінеральна вода допомагає приготувати тонкі й еластичні млинці

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Тонкі млинці з красивими ажурними дірочками не завжди вдаються з першого разу. Часто причина криється не в рецепті, а в деталях приготування. Є простий секрет: із ним млинці виходять тонкими, з мереживними краями та дрібними дірочками.

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Деякі кулінари замінюють молоко газованою мінеральною водою. Але важливий і порядок приготування: тісто замішують поступово, дають йому трохи постояти, а потім тонким шаром розподіляють по гарячій пательні.

Яку воду додати в тісто

Головний секрет – саме газована мінералка. Як пояснює FeastDelights, з нею млинці виходять легкими й тонкими, з невеликими дірочками по краях. Звичайна негазована вода для такої ажурної текстури не підходить.

Для тіста знадобляться яйця, борошно, цукор, сіль, мінеральна вода й трохи рослинної олії. Молоко в цьому рецепті не використовують. Готові млинці можна подавати із солодкою або несолодкою начинкою: вони залишаються м’якими по краях, тому їх зручно складати й загортати.

У якій послідовності замішувати тісто

Спочатку збийте 2 яйця з 1 столовою ложкою цукру, 0,5 чайної ложки солі та 250 мілілітрами мінеральної води. Потім у кілька прийомів додайте 250 грамів борошна, щоразу перемішуючи тісто вінчиком. Так не утворюватимуться грудочки: перш ніж всипати наступну порцію борошна, переконайтеся, що в тісті не залишилося сухих ділянок.

Газована вода в тісті допомагає приготувати тонкі млинці з ажурними краями. Фото згенеровано ШІ

Після цього влийте решту 250 мілілітрів газованої води й додайте 2 столові ложки рослинної олії. Перемішайте ще раз. Якщо спочатку додати частину рідини, вийде однорідна основа, яку потім можна розвести до потрібної консистенції.

Залиште тісто на 10–15 хвилин, щоб борошно увібрало вологу. Якщо після цього воно стане надто густим, додайте ложку води.

Як смажити млинці, щоб краї залишалися м’якими

Розігрійте пательню з антипригарним покриттям на середньому вогні й злегка змастіть олією. Вилийте на гарячу поверхню невеликий ополоник тіста й швидко поверніть пательню, щоб тісто лягло тонким рівним шаром.

Смажте перший бік приблизно 1–2 хвилини. Коли поверхня схопиться, а краї почнуть відставати від пательні, переверніть млинець. Другому боку вистачить 30–60 секунд. Готовий млинець має бути злегка золотистим і гнучким, без ділянок сирого тіста.

Складайте млинці стосом на тарілці й накривайте чистим рушником. Так краї залишаться м’якими.

З чим подавати ажурні млинці

Для солодкої подачі підійдуть кисломолочний сир із ягодами, мед із лимоном або варення. Варенням можна змащувати млинці, укладаючи їх один на одного, – вийде простий млинцевий торт. Для несолодкої начинки візьміть обсмажені гриби.

Охолоджені млинці можна зберігати в холодильнику під кришкою до двох днів. Перед подачею трохи розігрійте їх.