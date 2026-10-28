Экзотический товар из "АТБ" стал хитом: сейчас еще и со скидкой (фото)
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Те, кто пробовал этот плод, в восторге
В "АТБ" появились в продаже необычные киви. У них красная серединка и очень сладкая мякоть.
Пользователь соцсети Threads Алеся Левицкая рассказала, что купила киви с красной серединкой в "АТБ". По ее словам, она попробовала их впервые и ей очень понравилось. Автор добавила, что сейчас они продаются со скидкой.
Девушка добавила фото плода и упаковки. На ней указано, что это киви красный (Kiwi polpa rossa Calibro). Страна происхождения – Италия.
Этот сорт отличается не только необычным видом, но и тонким вкусом. В отличие от зеленых сортов киви, его мякоть вокруг сердцевины имеет ярко-рубиновый или красный цвет.
Сорт имеет сладкий, насыщенный вкус с выразительными ягодными нотками. Кислинки, присущей многим разновидностям киви, в нем нет. Плоды обычно весят до 70 грамм. Красный киви также богат витамином C, клетчаткой и антоцианами.
Под публикацией комментаторы пишут, что красные киви самые вкусные. Некоторые уже побежали искать такие в своем "АТБ".
- Это самые вкусные киви
- Очень сладкие мне попались, похожие на голд
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в восторге от продаваемых в "АТБ" яблок. Чем они особенные.