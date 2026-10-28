Надежный и недорогой в обслуживании: какой автомобиль лучше всего подойдет новичкам

Что нужно знать перед покупкой

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Выбор первого автомобиля зависит не только от цены, но и от надежности, стоимости ремонта и удобства управления. Один из вариантов, на который стоит обратить внимание на вторичном рынке Украины, – Kia Rio.

Как отмечают специалисты компании по подбору автомобилей 1-AUTO, модель привлекает выносливыми атмосферными двигателями, классической автоматической коробкой передач и относительно недорогим обслуживанием.

Какие поколения Kia Rio продают в Украине

На вторичном рынке чаще всего встречаются два поколения Kia Rio.

Kia Rio третьего поколения (2011–2017 годы) выпускали в кузовах седан и хэтчбек. Автомобиль оснащали бензиновыми атмосферными двигателями 1.4 MPI мощностью 107 л. с. и 1.6 MPI мощностью 123 л. с. Доступны механическая коробка передач или четырехступенчатый автомат.

По данным 1-AUTO, ориентировочная цена таких автомобилей составляет 5 500–10 500 долларов (примерно 250 677 – 478 566 гривен).

Kia Rio третьего поколения – седан

Kia Rio третьего поколения – хэтчбек

Kia Rio четвертого поколения (с 2017 года) получила более современный дизайн, улучшенную шумоизоляцию и дополнительные системы безопасности. В зависимости от версии доступны двигатели 1.4 MPI и 1.6 GDI.

Также есть модификация Rio X-Line с увеличенным дорожным просветом, которая может быть удобнее на дорогах с неровным покрытием. Ориентировочная стоимость подержанных автомобилей этого поколения – 10 000–17 000 долларов (примерно 455 777 – 774 821 гривна).

Kia Rio четвертого поколения – седан

Kia Rio четвертого поколения – хэтчбек

Kia Rio X-Line

Какие проблемы может скрывать подержанная Kia Rio

У популярности модели есть и обратная сторона: среди объявлений встречаются автомобили с большим пробегом, скрытыми повреждениями и последствиями интенсивной эксплуатации.

Специалисты советуют обратить внимание на несколько моментов:

Скрученный пробег . Аккуратный салон не гарантирует, что автомобиль мало ездил. Стоит проверить историю использования в такси и каршеринге.

. Аккуратный салон не гарантирует, что автомобиль мало ездил. Стоит проверить историю использования в такси и каршеринге. Автоматическая коробка передач . Трансмиссии A4CF1 и A4CF2 требуют диагностики, особенно на автомобилях с большим пробегом. По оценке компании, ремонт может стоить 800–2 000 долларов, а замена – от 2 000 долларов.

. Трансмиссии A4CF1 и A4CF2 требуют диагностики, особенно на автомобилях с большим пробегом. По оценке компании, ремонт может стоить 800–2 000 долларов, а замена – от 2 000 долларов. Ступичные подшипники . Их состояние стоит проверить на подъемнике.

. Их состояние стоит проверить на подъемнике. Ремень ГРМ . Если двигатель имеет ременной привод, важно выяснить, когда его в последний раз заменяли.

. Если двигатель имеет ременной привод, важно выяснить, когда его в последний раз заменяли. Коррозия кузова . Особенно тщательно нужно осматривать пороги и колесные арки после кузовного ремонта.

. Особенно тщательно нужно осматривать пороги и колесные арки после кузовного ремонта. Электрооборудование. Следует проверить стеклоподъемники, парктроники, подогрев сидений и другие системы.

Во время тест-драйва автомат не должен дергаться или задерживать переключение передач. При малейших подозрениях стоит провести компьютерную диагностику.

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