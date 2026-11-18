В сети обсуждают необычное сооружение между каменными домами

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Три окна одно над другим, узкий кирпичный фасад – и никаких дверей со стороны улицы. Такой дом во Львове стал поводом для шуток: пользователи принялись выяснять, как попасть внутрь и не исчезает ли он в самый нужный момент.

Фотографию необычного сооружения опубликовал пользователь Threads. Узкое здание с открытой красной кирпичной кладкой зажато между двумя оштукатуренными домами с отделанными фасадами.

"Сдам в аренду трехуровневый дом ", – пошутил автор.

На каждом из трех уровней видно по одному окну, а отдельного входа на этом фасаде нет. Именно такой вид сооружения дал комментаторам простор для фантазии

Автор фото в шутку предложил сдать кирпичное строение в аренду Источник: Фото: Threads / @olishchuk.s.a

Львов или Бельгия: где искать дом

Один из пользователей узнал это место и поделился своим наблюдением о состоянии здания.

"Так это Львов, Архипенко, уже больше 10 лет в таком состоянии", – написал @kosiat_roz.

Местный пользователь говорит, что здание на Архипенко стоит так больше десяти лет

Почему строение сравнивают с поместьем Блэков из "Гарри Поттера"

Одной из самых популярных версий стала ассоциация с площадью Гриммо, 12 – вымышленным адресом родового дома Блэков во вселенной книг Джоан Роулинг. Именно там жил Сириус Блэк, а позднее дом стал штаб-квартирой Ордена Феникса.

По сюжету, поместье было скрыто от обычных людей с помощью магии. Снаружи его невозможно было увидеть, а дом мог внезапно появляться между соседними зданиями.

Именно эта деталь и напомнила пользователям необычное львовское здание, которое словно втиснулось в узкий промежуток между двумя старыми каменными домами.

"Там поместье Блэков?".

"Адрес – площадь Гриммо, 12?".

Комментаторы связали необычное здание с поместьем семьи Блэков

"Мы так понимаем, перед этим должна состояться встреча с Хранителем тайны и непосредственная передача самой тайны о существовании этого объекта?".

Комментаторы в шутку представили, что попасть в дом можно только после передачи тайны

"Наверное, но точно утверждать не можем, ведь с нами никто не связывался и тайну не передавал".

В комментариях шутят, что тайну о доме никто не передавал

"Вход только по телепорту с Центрального вокзала".

Комментаторы превратили обсуждение фасада в фантазии о магическом доступе

"Он исчезает именно тогда, когда вам нужно? Тут, наверное, договор не поможет".

Комментаторы шутят, что арендаторам не поможет даже договор

Какие еще шутки придумали пользователи

Не все комментаторы ограничились ассоциациями с "Гарри Поттером". Некоторые начали шутить о том, как попасть внутрь необычного сооружения и предусмотрены ли там вообще двери.

"Вход через окно?" – поинтересовался один из пользователей.

В комментариях к снимку пользователи шутили о необычном способе входа

Нашлись и те, кто предположил, что это не отдельный дом, а часть соседнего сооружения.

"Это же расширение квартир дома справа".

Некоторые пользователи предположили, что сооружение является частью соседнего дома

Другая пользовательница пошутила о физической подготовке будущих жильцов: "Попу качать самое то))".

Комментаторы шутят, что будущим жильцам понадобится физическая подготовка

Были и те, кто воспринял необычное сооружение как интересный архитектурный объект. "Что-то в этом есть".

Некоторые комментаторы увидели в сооружении интересный архитектурный объект

Как сообщал "Телеграф", во львовской квартире на 18 м² уместили кухню, спальню и гостиную в одной комнате.