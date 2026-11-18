"Вход через окно?" Украинцы шутят о странном доме во Львове (фото)
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В сети обсуждают необычное сооружение между каменными домами
Три окна одно над другим, узкий кирпичный фасад – и никаких дверей со стороны улицы. Такой дом во Львове стал поводом для шуток: пользователи принялись выяснять, как попасть внутрь и не исчезает ли он в самый нужный момент.
Фотографию необычного сооружения опубликовал пользователь Threads. Узкое здание с открытой красной кирпичной кладкой зажато между двумя оштукатуренными домами с отделанными фасадами.
"Сдам в аренду трехуровневый дом ", – пошутил автор.
На каждом из трех уровней видно по одному окну, а отдельного входа на этом фасаде нет. Именно такой вид сооружения дал комментаторам простор для фантазии
Львов или Бельгия: где искать дом
Один из пользователей узнал это место и поделился своим наблюдением о состоянии здания.
"Так это Львов, Архипенко, уже больше 10 лет в таком состоянии", – написал @kosiat_roz.
Почему строение сравнивают с поместьем Блэков из "Гарри Поттера"
Одной из самых популярных версий стала ассоциация с площадью Гриммо, 12 – вымышленным адресом родового дома Блэков во вселенной книг Джоан Роулинг. Именно там жил Сириус Блэк, а позднее дом стал штаб-квартирой Ордена Феникса.
По сюжету, поместье было скрыто от обычных людей с помощью магии. Снаружи его невозможно было увидеть, а дом мог внезапно появляться между соседними зданиями.
Именно эта деталь и напомнила пользователям необычное львовское здание, которое словно втиснулось в узкий промежуток между двумя старыми каменными домами.
"Там поместье Блэков?".
"Адрес – площадь Гриммо, 12?".
"Мы так понимаем, перед этим должна состояться встреча с Хранителем тайны и непосредственная передача самой тайны о существовании этого объекта?".
"Наверное, но точно утверждать не можем, ведь с нами никто не связывался и тайну не передавал".
"Вход только по телепорту с Центрального вокзала".
"Он исчезает именно тогда, когда вам нужно? Тут, наверное, договор не поможет".
Какие еще шутки придумали пользователи
Не все комментаторы ограничились ассоциациями с "Гарри Поттером". Некоторые начали шутить о том, как попасть внутрь необычного сооружения и предусмотрены ли там вообще двери.
"Вход через окно?" – поинтересовался один из пользователей.
Нашлись и те, кто предположил, что это не отдельный дом, а часть соседнего сооружения.
"Это же расширение квартир дома справа".
Другая пользовательница пошутила о физической подготовке будущих жильцов: "Попу качать самое то))".
Были и те, кто воспринял необычное сооружение как интересный архитектурный объект. "Что-то в этом есть".
Как сообщал "Телеграф", во львовской квартире на 18 м² уместили кухню, спальню и гостиную в одной комнате.