Надійне та дешеве в обслуговуванні: яке авто найкраще підійде для новачків
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Що потрібно знати перед купівлею
Вибір першого автомобіля залежить не лише від ціни, а й від надійності, вартості ремонту та зручності керування. Один із варіантів, на який варто звернути увагу на вторинному ринку України, — Kia Rio.
Як зазначають фахівці компанії з автопідбору 1-AUTO, модель приваблює витривалими атмосферними двигунами, класичною автоматичною коробкою передач і відносно недорогим обслуговуванням.
Які покоління Kia Rio продають в Україні
На вторинному ринку найчастіше зустрічаються два покоління Kia Rio.
Kia Rio третього покоління (2011–2017 роки) випускали в кузовах седан і хетчбек. Автомобіль оснащували бензиновими атмосферними двигунами 1.4 MPI потужністю 107 к. с. і 1.6 MPI на 123 к. с. Доступні механічна коробка передач або чотириступеневий автомат.
За даними 1-AUTO, орієнтовна ціна таких машин становить 5 500–10 500 доларів (приблизно 250 677 — 478 566 гривень).
Kia Rio четвертого покоління (з 2017 року) отримала сучасніший дизайн, покращену шумоізоляцію та додаткові системи безпеки. Залежно від версії доступні двигуни 1.4 MPI і 1.6 GDI.
Також є модифікація Rio X-Line з підвищеним кліренсом, яка може бути зручнішою на дорогах із нерівним покриттям. Орієнтовна вартість вживаних автомобілів цього покоління — 10 000–17 000 доларів (приблизно 455 777 — 774 821 гривень).
Які проблеми може приховувати вживана Kia Rio
Популярність моделі має і зворотний бік: серед оголошень трапляються автомобілі з великим пробігом, прихованими пошкодженнями та наслідками інтенсивної експлуатації.
Фахівці радять звернути увагу на кілька моментів:
- Скручений пробіг. Охайний салон не гарантує, що автомобіль мало їздив. Варто перевірити історію використання в таксі та каршерингу.
- Автоматична коробка передач. Трансмісії A4CF1 та A4CF2 потребують діагностики, особливо на машинах із великим пробігом. За оцінкою компанії, ремонт може коштувати 800–2 000 доларів, а заміна — від 2 000 доларів.
- Ступичні підшипники. Їхній стан варто перевірити на підйомнику.
- Ремінь ГРМ. Якщо двигун має ремінний привід, важливо з'ясувати, коли його востаннє замінювали.
- Корозія кузова. Особливо ретельно потрібно оглядати пороги й колісні арки після кузовного ремонту.
- Електрообладнання. Слід перевірити склопідйомники, парктроніки, підігрів сидінь та інші системи.
Під час тест-драйву автомат не повинен смикатися чи затримувати перемикання передач. За найменших підозр варто провести комп'ютерну діагностику.
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