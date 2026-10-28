Надійне та дешеве в обслуговуванні: яке авто найкраще підійде для новачків

Що потрібно знати перед купівлею

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Вибір першого автомобіля залежить не лише від ціни, а й від надійності, вартості ремонту та зручності керування. Один із варіантів, на який варто звернути увагу на вторинному ринку України, — Kia Rio.

Як зазначають фахівці компанії з автопідбору 1-AUTO, модель приваблює витривалими атмосферними двигунами, класичною автоматичною коробкою передач і відносно недорогим обслуговуванням.

Які покоління Kia Rio продають в Україні

На вторинному ринку найчастіше зустрічаються два покоління Kia Rio.

Kia Rio третього покоління (2011–2017 роки) випускали в кузовах седан і хетчбек. Автомобіль оснащували бензиновими атмосферними двигунами 1.4 MPI потужністю 107 к. с. і 1.6 MPI на 123 к. с. Доступні механічна коробка передач або чотириступеневий автомат.

За даними 1-AUTO, орієнтовна ціна таких машин становить 5 500–10 500 доларів (приблизно 250 677 — 478 566 гривень).

Kia Rio третього покоління — седан

Kia Rio третього покоління — хетчбек

Kia Rio четвертого покоління (з 2017 року) отримала сучасніший дизайн, покращену шумоізоляцію та додаткові системи безпеки. Залежно від версії доступні двигуни 1.4 MPI і 1.6 GDI.

Також є модифікація Rio X-Line з підвищеним кліренсом, яка може бути зручнішою на дорогах із нерівним покриттям. Орієнтовна вартість вживаних автомобілів цього покоління — 10 000–17 000 доларів (приблизно 455 777 — 774 821 гривень).

Kia Rio четвертого покоління — седан

Kia Rio четвертого покоління — хетчбек

Kia Rio X-Line

Які проблеми може приховувати вживана Kia Rio

Популярність моделі має і зворотний бік: серед оголошень трапляються автомобілі з великим пробігом, прихованими пошкодженнями та наслідками інтенсивної експлуатації.

Фахівці радять звернути увагу на кілька моментів:

Скручений пробіг . Охайний салон не гарантує, що автомобіль мало їздив. Варто перевірити історію використання в таксі та каршерингу.

. Охайний салон не гарантує, що автомобіль мало їздив. Варто перевірити історію використання в таксі та каршерингу. Автоматична коробка передач . Трансмісії A4CF1 та A4CF2 потребують діагностики, особливо на машинах із великим пробігом. За оцінкою компанії, ремонт може коштувати 800–2 000 доларів, а заміна — від 2 000 доларів.

. Трансмісії A4CF1 та A4CF2 потребують діагностики, особливо на машинах із великим пробігом. За оцінкою компанії, ремонт може коштувати 800–2 000 доларів, а заміна — від 2 000 доларів. Ступичні підшипники . Їхній стан варто перевірити на підйомнику.

. Їхній стан варто перевірити на підйомнику. Ремінь ГРМ . Якщо двигун має ремінний привід, важливо з'ясувати, коли його востаннє замінювали.

. Якщо двигун має ремінний привід, важливо з'ясувати, коли його востаннє замінювали. Корозія кузова . Особливо ретельно потрібно оглядати пороги й колісні арки після кузовного ремонту.

. Особливо ретельно потрібно оглядати пороги й колісні арки після кузовного ремонту. Електрообладнання. Слід перевірити склопідйомники, парктроніки, підігрів сидінь та інші системи.

Під час тест-драйву автомат не повинен смикатися чи затримувати перемикання передач. За найменших підозр варто провести комп'ютерну діагностику.

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