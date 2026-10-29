Умер звезда "Людей Икс"

Патрику Стюарту, сыгравшему профессора Ксавьера и капитана Жан-Люка Пикара, было 86 лет

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Британский актёр Патрик Стюарт, сыгравший профессора Чарльза Ксавьера в "Людях Икс", умер в возрасте 86 лет. Он скончался в среду, 28 октября, у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

О смерти актёра сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его многолетнего представителя Келли Буш Новак. В последние дни рядом со Стюартом были родные и друзья.

Что рассказала представитель актёра

По словам Буш Новак, близкие окружили актёра заботой, а рядом с ним звучала живая музыка. В своём заявлении она описала прощание как время молитв, слёз и смеха.

Он был в теплых объятиях семьи и друзей, окруженный живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и тем глубоким чувством, которое только он мог вызвать после целой жизни, посвященной всем нам Келли Буш Новак многолетний представитель актёра

Фото: Getty Images

Как Стюарт стал профессором Ксавьером

Впервые Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавьера в фильме "Люди Икс", который вышел в 2000 году. Экранизация комиксов Marvel открыла новую эпоху супергеройского кино. Партнёром Стюарта стал его давний друг Иэн Маккеллен, сыгравший Магнето.

Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен

Затем актёр вернулся к образу Ксавьера ещё в шести фильмах: "Люди Икс 2", "Люди Икс: Последняя битва", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Логан". Он также появился в эпизодах фильмов "Люди Икс: Начало. Росомаха" и "Росомаха: Бессмертный".

От шекспировской сцены до "Звёздного пути"

Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в Мирфилде, в английском графстве Йоркшир. В 18 лет он получил стипендию на учёбу в театральной школе Bristol Old Vic, а в 26 лет присоединился к Королевской шекспировской компании. До мировой известности он десятилетиями работал в классическом театре.

Фото: Getty Images

Роль капитана Жан-Люка Пикара Стюарт получил после того, как продюсер Роберт Джастмен увидел его выступление с чтением Шекспира. Сериал "Звёздный путь: Следующее поколение" вышел в сентябре 1987 года и завершился в 1994-м, после семи сезонов. За ним последовали четыре полнометражных фильма с участием Стюарта.

Сериал "Звёздный путь: Следующее поколение". Фото: Getty Images

В январе 2020 года Стюарт вновь сыграл эту роль в сериале "Звёздный путь: Пикар". Среди других его работ – "Экскалибур", "Дюна", мини-сериалы "Моби Дик" и "Лев зимой". В 2010 году королева Елизавета II посвятила актёра в рыцари.

Фото: Getty Images

Стюарт был женат трижды. В браке с хореографом Шейлой Фальконер у него родились сын Дэниел и дочь София. В 2013 году он женился на джазовой певице Санни Озелл. Церемонию провёл Иэн Маккеллен.

Патрик Стюарт и Санни Озелл. Фото: Getty Images

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