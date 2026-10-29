Умер звезда "Людей Икс"
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Патрику Стюарту, сыгравшему профессора Ксавьера и капитана Жан-Люка Пикара, было 86 лет
Британский актёр Патрик Стюарт, сыгравший профессора Чарльза Ксавьера в "Людях Икс", умер в возрасте 86 лет. Он скончался в среду, 28 октября, у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.
О смерти актёра сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его многолетнего представителя Келли Буш Новак. В последние дни рядом со Стюартом были родные и друзья.
Что рассказала представитель актёра
По словам Буш Новак, близкие окружили актёра заботой, а рядом с ним звучала живая музыка. В своём заявлении она описала прощание как время молитв, слёз и смеха.
Он был в теплых объятиях семьи и друзей, окруженный живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и тем глубоким чувством, которое только он мог вызвать после целой жизни, посвященной всем нам
Как Стюарт стал профессором Ксавьером
Впервые Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавьера в фильме "Люди Икс", который вышел в 2000 году. Экранизация комиксов Marvel открыла новую эпоху супергеройского кино. Партнёром Стюарта стал его давний друг Иэн Маккеллен, сыгравший Магнето.
Затем актёр вернулся к образу Ксавьера ещё в шести фильмах: "Люди Икс 2", "Люди Икс: Последняя битва", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Логан". Он также появился в эпизодах фильмов "Люди Икс: Начало. Росомаха" и "Росомаха: Бессмертный".
От шекспировской сцены до "Звёздного пути"
Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в Мирфилде, в английском графстве Йоркшир. В 18 лет он получил стипендию на учёбу в театральной школе Bristol Old Vic, а в 26 лет присоединился к Королевской шекспировской компании. До мировой известности он десятилетиями работал в классическом театре.
Роль капитана Жан-Люка Пикара Стюарт получил после того, как продюсер Роберт Джастмен увидел его выступление с чтением Шекспира. Сериал "Звёздный путь: Следующее поколение" вышел в сентябре 1987 года и завершился в 1994-м, после семи сезонов. За ним последовали четыре полнометражных фильма с участием Стюарта.
В январе 2020 года Стюарт вновь сыграл эту роль в сериале "Звёздный путь: Пикар". Среди других его работ – "Экскалибур", "Дюна", мини-сериалы "Моби Дик" и "Лев зимой". В 2010 году королева Елизавета II посвятила актёра в рыцари.
Стюарт был женат трижды. В браке с хореографом Шейлой Фальконер у него родились сын Дэниел и дочь София. В 2013 году он женился на джазовой певице Санни Озелл. Церемонию провёл Иэн Маккеллен.
Как сообщал "Телеграф", умер народный артист Украины Федор Стригун, много лет возглавлявший Львовский национальный театр имени Марии Заньковецкой.