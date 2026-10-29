Захоронение Кашпировского в Украине покрыто тайнами: интересные подробности

Родственники сами оплатили обустройство могилы на Центральном кладбище в Виннице

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Анатолий Кашпировский умер в Москве 3 октября 2026 года. Через десять дней стало известно, что его уже похоронили на Центральном кладбище в Виннице. Журналисты обратились в четыре украинских учреждения и выяснили интересные подробности.

Читайте также: Носил вышиванку и занимался боксом. Каким был в молодости "главный маг СССР" Кашпировский

Обстоятельства перевозки тела и организации похорон изучило винницкое медиа "Ми Вінничани". Журналисты получили ответы на информационные запросы в Государственную таможенную службу, Государственную пограничную службу, Винницкий городской совет и предприятие, обслуживающее городские кладбища.

Что зафиксировали таможенники и куда пограничники переслали запрос

Гостаможслужба официально подтвердила, что тело бывшего теле-гипнотизера ввезли в Украину. Сведения об этом хранятся в электронных системах таможенных органов.

В электронных информационных ресурсах таможенных органов имеются сведения о ввозе в Украину гроба с телом умершего Кашпировского Анатолия Михайловича Андрей Артеменко директор департамента Гостаможслужбы

Таможня не сообщила дату, пункт пропуска, вид транспорта и перечень документов, сославшись на статью 11 Таможенного кодекса Украины. Она защищает информацию, полученную во время таможенного оформления. В ответе также привели общие правила перевозки умерших через границу: нужны, в частности, свидетельство о смерти и справка об отсутствии в гробу запрещенных вложений.

Пограничникам направили запрос о записях в их базах, журналах и служебных документах, касающихся перевозки гроба с 3 по 14 октября. В письме за подписью заместителя председателя ГПСУ Сергея Сердюка служба сообщила, что не располагает запрашиваемой информацией, и переслала обращение таможенникам.

ГПСУ переслала таможенникам запрос о перевозке гроба с телом Кашпировского

Кто оформлял похороны в Виннице и оплачивал работы

Винницкий городской совет сообщил, что не получал обращений по поводу организации похорон Кашпировского. Совет, исполком и соответствующие подразделения не принимали отдельных решений о месте захоронения или проведении работ. Средства из городского бюджета на это не выделялись.

В то же время КП "Комбінат комунальних підприємств", обслуживающее Центральное кладбище, подтвердило, что к нему обращались родственники. Один из родственников подал заявление о похоронах и копии свидетельств о смерти родителей Кашпировского, похороненных на этом же кладбище. Дату и номер записи о захоронении предприятие не раскрыло, сославшись на конфиденциальность согласно статье 7 Закона Украины "Про поховання та похоронну справу".

Анатолия Кашпировского похоронили на Центральном кладбище в Виннице

По словам руководителя предприятия Дмитрия Науменко, сотрудники КП не обустраивали могилу. Родственники наняли посторонних людей и сами оплатили все работы. Оформление похорон относится к работе специализированного предприятия, поэтому семья могла подать заявление коммунальщикам напрямую, не обращаясь отдельно в горсовет.

Как появилась версия маршрута через Стамбул и Варшаву

Прощание с 87-летним Кашпировским состоялось 8 октября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Сначала российские медиа писали о кремации и захоронении части праха в Виннице. Позже родственники решили перевезти тело в гробу.

12 октября племянник Кашпировского Юрий Мамаев рассказал российским журналистам, что гроб находится в аэропорту Стамбула. По его версии, оттуда его должны были доставить самолетом в Варшаву, поездом – в Киев, а затем – в Винницу.

13 октября украинские журналисты уже сообщили о похоронах и побывали у могилы. На Центральном кладбище похоронены также родители Кашпировского – Михаил и Ядвига – и его дочь Елена. Ее тело привезли в Винницу в 2018 году.

Как сообщал "Телеграф", после смерти Анатолия Кашпировского возник вопрос о его наследстве и о том, кто сможет на него претендовать.