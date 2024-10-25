Была в лагерях 34 года и ограблена в пожилом возрасте: чем известна поэтесса Ирина Сеник и как выглядит ее могила (фото)

Поэтесса была членом ОУН и признана одной из 100 героинь мира

Сегодня 25 октября исполняется ровно 15 лет, как не стало украинской поэтессы Ирины Сеник. Выдающаяся женщина провела 34 года в ссылках и лагерях, а была реабилитирована только в 1991 году.

Ирина Сеник – член ОУН и Украинской хельсинской группы. "Телеграф" рассказывает, что известно о несокрушимой поэтессе, которую цинично ограбили и избили в пожилом возрасте.

Что известно об Ирине Сеник

Родилась во Львове 8 июня 1926 года в семье сечевого стрелка Михаила Сеника и Марии Сеник. Окончила "Родную Школу" им. Короля Даниила, а также частную девичью гимназию Ильи и Иванны Кокорудзив (Украинское педагогическое общество).

Начала писать уже в 9 лет, а в 13 — вступила в юношество ОУН. В 1941 году Сеник стала членом организации, где исполняла роль связного краевого провода под псевдонимом "Леся". В 1944 году поступила на факультет иностранных языков (английская филология) Львовского университета.

Первый арест за деятельность национально-освободительного движения

В 1945 году НКВД заточила 19-летнюю поэтессу в тюрьме на Лонцкого, где она испытала бесчеловечные пытки: однажды ей проволочной нагайкой перебили позвоночник, из-за чего Ирина на всю жизнь осталась инвалидом. Через год Сеник получила приговор – 10 лет лишения свободы. Наказание отбывала в Иркутской тюрьме, а после этого находилась в ссылке в течение 13 лет. В Украину Ирина Сеник вернулась в 1968 году, но ей было запрещено проживать во Львове и области. Женщина устроилась медсестрой в туберкулезной больнице в Ивано-Франковске, где стала членом местной и львовской групп защиты политзаключенных.

Второй арест Ирины Сеник

В 1973 году из-за политических убеждений была вновь приговорена к 6 годам заключения в исправительно-трудовой колонии строгого режима с последующей ссылкой на 5 лет. Термин Сеник отбывала в Мордовии, а ссылку – в Казахстане. В 1979 году присоединилась к Украинской Хельсинкской группе.

Возвращение в Украину

В 1983 году вернулась в Украину, но как "особо опасная рецидивистка" не могла поселиться ближе чем в 101 километре от родного Львова. Поэтесса поселилась в Бориславе во Львовской области. В этом же году вышла замуж за бывшего политзаключенного Василия Дейко. Только в 1991 году Ирина Сеник была полностью реабилитирована.

Поэзии Сеник были впервые опубликованы в книге "Нездоланний дух", содержащей произведения украинских женщин-политзаключенных (Балтимор-Чикаго-Торонто-Париж, 1977). Отдельные издания представлены в книгах "Сувій полотна" (Нью-Йорк, 1990) и "Біла айстра любові" (Гонконг, 1992).

Ирина Сеник является основательницей Общества украинского языка и Украинского хельсинкского союза в Бориславе. Она была главой местного отделения Союза украинок и членом Лиги украинских женщин. В 1998 году Сеник посетила американский город Рочестер, где на съезде Всемирной федерации украинских женских организаций была признана одной из 100 героинь мира.

Ограбление и смерть Ирины Сеник

Последние годы жизни поэтесса провела прикованной к постели. В феврале 2002 года трое незнакомцев вломились в квартиру пожилой женщины, избили и ограбили ее. Умерла Ирина Сеник 25 октября 2009 года. Она похоронена во Львове, рядом с другими диссидентами на Лычаковском кладбище.

Надгробие Ирины Сеник на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове. Фото: lviv-rda.gov.ua

На Львовщине чтят память известной украинки, диссидентки Ирины Сеник. Фото: lviv-rda.gov.ua

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