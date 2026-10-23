Его называли человеком эпохи: умер выдающийся украинский актер и режиссер

Его не стало на 86 году жизни

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Стало известно о смерти Федора Стригуна — народного артиста Украины, выдающегося актера, режиссера и педагога, много лет возглавлявшего как художественный руководитель Львовский национальный театр имени Марии Заньковецкой.

О смерти мужчины в соцсетях сообщил его сын Назар Стригун. Незадолго до этого стало известно, что народный артист Украины находился в больнице после операции. Родные актера также обращались к общественности с просьбой помочь собрать средства на его лечение. Однако на 86-м году жизни выдающийся деятель искусства скончался.

О смерти Федора Николаевича также сообщил Telegram-канал " Львівич ", назвав его человеком-эпохой.

Федор Стригун – что известно об артисте

Выдающийся украинский актер и режиссер, академик, профессор и председатель Львовского межобластного отделения Национального союза театральных деятелей Украины. В 1987–2019 годах он занимал должности художественного руководителя и главного режиссера Львовского национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой.

За 40 лет творческой деятельности он сыграл более сотни ролей. Широкую известность ему принесли фильмы с его участием, среди которых "Пропала грамота", "И в звуках память отзовётся…", "Запорожец за Дунаем", "Дударики", "Камінна душа" и другие.

Иван Миколайчук и Федор Стригун "Пропала грамота"

Деятель искусства был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, а также премий имени Ивана Котляревского и Николая Садовского. Его заслуги отмечены несколькими государственными орденами. Федор Стригун также был академиком Академии искусств Украины, членом Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, профессором и заведующим кафедрой режиссуры Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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