Супруги начали новую жизнь в селе: какие "сюрпризы" они нашли в доме (фото, видео)
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К зиме планируют завершить ремонт комнат, обустроить ванную и туалет
В конце августа Виолета и Алексей Василенко с дочерью переехали в село Студинка на Ивано-Франковщине, супруги приобрели там дом. Из-за российских обстрелов медики выехали из Херсона, нашли работу в местной больнице и теперь после дежурств ремонтируют новый дом.
О том, как семья обустраивается на новом месте, рассказало "Суспільне Івано-Франківськ". До переезда Василенко три года жили в Николаеве, а работали в родном Херсоне.
Супруги устроились в больницу в Подгорках: Алексей работает на компьютерной томографии, а Виолетта – на рентгене по своей специализации. Возможность обоим работать по специальности помогла быстро определиться с переездом.
Вместо покраски стен пришлось перестилать пол
Дом в Студинке Василенко нашли по объявлению в интернете. Впоследствии они познакомились со старостой села Марией Стасюк, осмотрели жилье и договорились о покупке. Деньги на дом собирали, в частности, одалживая у родных и знакомых.
Жилье стоит в центре села. Раньше супруги жили в квартире, но им понравилась идея иметь собственный дом с двором. Дом был пригоден для проживания, но во время ремонта выяснилось, что работы гораздо больше, чем ожидалось. Часть окон уже заменили, поврежденный пол перестелили.
"Муж поднял пол, а короед поел этот пол. Весь надо менять, оказывается. А хотели только покрасить стены. Кончилось тем, что подняли весь пол, это все перестелили", – рассказала хозяйка.
После суточных дежурств супруги шпаклюют, грунтуют и красят. К зиме они хотят завершить ремонт комнат и обустроить ванную и туалет.
Летнюю кухню уже используют, а колодец почистят весной
Семья отдельно обустраивает летнюю кухню. Она сохранилась лучше дома, так что хватило косметического ремонта. В помещении уже готовят еду; там есть котел и бойлер.
Пока дом обогревают электрическими конвекторами и газовой печкой. В дальнейшем Василенко хотят перейти на дрова, так как электрообогрев и газ обходятся дорого.
Весной супруги планируют почистить заиленный колодец возле дома и проверить воду. По словам Виолеты, сам колодец хорошо сохранился, его выложили камнями.
Во дворе хотят обустроить небольшой огород, а через несколько лет – посадить яблони и груши. Семья также собирается завести кур и собаку.
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