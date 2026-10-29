Супруги начали новую жизнь в селе: какие "сюрпризы" они нашли в доме (фото, видео)

К зиме планируют завершить ремонт комнат, обустроить ванную и туалет

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В конце августа Виолета и Алексей Василенко с дочерью переехали в село Студинка на Ивано-Франковщине, супруги приобрели там дом. Из-за российских обстрелов медики выехали из Херсона, нашли работу в местной больнице и теперь после дежурств ремонтируют новый дом.

О том, как семья обустраивается на новом месте, рассказало "Суспільне Івано-Франківськ". До переезда Василенко три года жили в Николаеве, а работали в родном Херсоне.

Семья Василенко возле своего нового дома. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Назар Винтонюк

Супруги устроились в больницу в Подгорках: Алексей работает на компьютерной томографии, а Виолетта – на рентгене по своей специализации. Возможность обоим работать по специальности помогла быстро определиться с переездом.

Вместо покраски стен пришлось перестилать пол

Дом в Студинке Василенко нашли по объявлению в интернете. Впоследствии они познакомились со старостой села Марией Стасюк, осмотрели жилье и договорились о покупке. Деньги на дом собирали, в частности, одалживая у родных и знакомых.

Новый дом семьи. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Назар Винтонюк

Жилье стоит в центре села. Раньше супруги жили в квартире, но им понравилась идея иметь собственный дом с двором. Дом был пригоден для проживания, но во время ремонта выяснилось, что работы гораздо больше, чем ожидалось. Часть окон уже заменили, поврежденный пол перестелили.

"Муж поднял пол, а короед поел этот пол. Весь надо менять, оказывается. А хотели только покрасить стены. Кончилось тем, что подняли весь пол, это все перестелили", – рассказала хозяйка.

После суточных дежурств супруги шпаклюют, грунтуют и красят. К зиме они хотят завершить ремонт комнат и обустроить ванную и туалет.

Летнюю кухню уже используют, а колодец почистят весной

Семья отдельно обустраивает летнюю кухню. Она сохранилась лучше дома, так что хватило косметического ремонта. В помещении уже готовят еду; там есть котел и бойлер.

Пока дом обогревают электрическими конвекторами и газовой печкой. В дальнейшем Василенко хотят перейти на дрова, так как электрообогрев и газ обходятся дорого.

Весной супруги планируют почистить заиленный колодец возле дома и проверить воду. По словам Виолеты, сам колодец хорошо сохранился, его выложили камнями.

Колодец во дворе. Фото: Общественное Ивано-Франковск/Назар Винтонюк

Во дворе хотят обустроить небольшой огород, а через несколько лет – посадить яблони и груши. Семья также собирается завести кур и собаку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как киевлянка с ребенком переехала в деревню на зиму. Она приобрела частный дом Черкасской области.