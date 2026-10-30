Пригодится даже во время блекаутов: какая посуда из бабушкиной кухни снова возвращается в моду
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Пригодится не только для дачи
Эмалированная посуда, которая еще недавно ассоциировалась преимущественно со старыми кухнями, снова привлекает внимание. Причина не только в ностальгии по вещам из прошлого.
У такой посуды есть практические преимущества, а некоторые предметы особенно пригодятся во время отключений электроэнергии. "Телеграф" расскажет, на какие модели стоит обратить внимание.
Чем хороша эмалированная посуда
Эмалированную посуду изготавливают из металла, покрытого тонким слоем стекловидной эмали. Благодаря этому она сочетает прочность металлической основы с гладкой поверхностью, которую легко мыть.
Еще одно преимущество – эмаль не впитывает запахи и не меняет вкус продуктов. Поэтому в такой посуде удобно хранить еду, готовить и подавать блюда.
Но есть нюанс: от сильного удара эмаль может отколоться. Если на посуде появились повреждения и обнажился металл, использовать ее для приготовления пищи уже не стоит.
Чайники, кружки и миски: что стоит вернуть на кухню
Эмалированный чайник может стать не просто украшением кухни, но и практичной альтернативой электрическому чайнику. Такую модель можно нагревать на газовой плите, а некоторые подходят и для индукционных поверхностей.
Эмалированные кружки снова привлекают внимание не только любителей винтажных речей, но и туристов. Они легкие, не бьються, поэтому их удобно брать с собой в походы, на кемпинг или отдых на природе. Такая кружка станет альтернативой керамической посуде, которую легко повредить в пути.
Миски и салатники можно использовать для подачи фруктов, овощей, салатов и домашней выпечки. Модели в крапинку выглядят особенно выразительно в винтажном стиле и хорошо сочетаются с деревянными кухонными поверхностями.
Эмалированные кувшины тоже заслуживают внимания. В них можно подавать воду и лимонад, а можно поставить внутрь цветы и использовать как вазу.
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