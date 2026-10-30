Пригодится даже во время блекаутов: какая посуда из бабушкиной кухни снова возвращается в моду

Пригодится не только для дачи

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Эмалированная посуда, которая еще недавно ассоциировалась преимущественно со старыми кухнями, снова привлекает внимание. Причина не только в ностальгии по вещам из прошлого.

У такой посуды есть практические преимущества, а некоторые предметы особенно пригодятся во время отключений электроэнергии . "Телеграф" расскажет, на какие модели стоит обратить внимание.

Чем хороша эмалированная посуда

Эмалированную посуду изготавливают из металла, покрытого тонким слоем стекловидной эмали. Благодаря этому она сочетает прочность металлической основы с гладкой поверхностью, которую легко мыть.

Еще одно преимущество – эмаль не впитывает запахи и не меняет вкус продуктов. Поэтому в такой посуде удобно хранить еду, готовить и подавать блюда.

Но есть нюанс: от сильного удара эмаль может отколоться. Если на посуде появились повреждения и обнажился металл, использовать ее для приготовления пищи уже не стоит.

Чайники, кружки и миски: что стоит вернуть на кухню

Эмалированный чайник может стать не просто украшением кухни, но и практичной альтернативой электрическому чайнику. Такую модель можно нагревать на газовой плите, а некоторые подходят и для индукционных поверхностей.

Некоторые чайники подходят и для индукционных плит

Эмалированный чайник

Эмалированный чайник со свистком

Эмалированные кружки снова привлекают внимание не только любителей винтажных речей, но и туристов. Они легкие, не бьються, поэтому их удобно брать с собой в походы, на кемпинг или отдых на природе. Такая кружка станет альтернативой керамической посуде, которую легко повредить в пути.

Эмалированные кружки

Эмалированные кружки

Эмалированные кружки

Миски и салатники можно использовать для подачи фруктов, овощей, салатов и домашней выпечки. Модели в крапинку выглядят особенно выразительно в винтажном стиле и хорошо сочетаются с деревянными кухонными поверхностями.

Эмалированный салатник

Эмалированная миска

Эмалированная миска

Эмалированные кувшины тоже заслуживают внимания. В них можно подавать воду и лимонад, а можно поставить внутрь цветы и использовать как вазу.

Эмалированный кувшин

Эмалированный кувшин

Эмалированный кувшин

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