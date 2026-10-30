Знадобиться навіть під час блекаутів: який посуд із бабусиної кухні знову повертається в моду

Стане в нагоді не лише для дачі

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Емальований посуд, який ще недавно асоціювався переважно зі старими кухнями, знову привертає увагу. Причина не лише в ностальгії за речами з минулого.

Такий посуд має практичні переваги, а деякі предмети особливо стануть у пригоді під час відключень електроенергії. "Телеграф" розповість, на які моделі варто звернути увагу.

Чим хороший емальований посуд

Емальований посуд виготовляють із металу, покритого тонким шаром склоподібної емалі. Завдяки цьому він поєднує міцність металевої основи з гладкою поверхнею, яку легко мити.

Ще одна перевага — емаль не вбирає запахи та не змінює смак продуктів. Тому в такому посуді зручно зберігати їжу, готувати та подавати страви.

Але є нюанс: від сильного удару емаль може відколотися. Якщо на посуді з'явилися пошкодження й оголився метал, використовувати його для приготування їжі вже не варто.

Чайники, кухлі та миски: що варто повернути на кухню

Емальований чайник може стати не просто прикрасою кухні, а й практичною альтернативою електричному чайнику. Таку модель можна нагрівати на газовій плиті, а деякі підходять і для індукційних поверхонь.

Деякі чайники підходять і для індукційних плит

Емальований чайник

Емальований чайник зі свистком

Емальовані кухлі знову привертають увагу не лише любителів вінтажних речей, а й туристів. Вони легкі, не б'ються, тому їх зручно брати із собою в походи, на кемпінг або відпочинок на природі. Такий кухоль стане практичною альтернативою керамічному посуду, який легко пошкодити в дорозі.

Емальовані кухлі

Емальовані кухлі

Емальовані кухлі

Миски та салатники можна використовувати для подачі фруктів, овочів, салатів і домашньої випічки. Цятковані моделі мають особливо виразний вінтажний вигляд і добре поєднуються з дерев'яними кухонними поверхнями.

Емальований салатник

Емальована миска

Емальована миска

Емальовані глечики теж заслуговують на увагу. У них можна подавати воду та лимонад, а можна поставити всередину квіти й використовувати як вазу.

Емальований глечик

Емальований глечик

Емальований глечик

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